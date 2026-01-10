रालामंडल हादसे में पुलिस ने कोको फार्म से जब्त की DVR, चश्मदीद दोस्तों ने पुलिस को बताया पार्टी की रात का सच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रालामंडल क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने जांच कर ली है। हादसे में मृत पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा और उसके दोस्त चार घंटे से बायपास पर कार में घूम रहे थे। इसके पूर्व मायाखेड़ी स्थित कोको फार्म पर शराब पार्टी की थी। पुलिस ने फार्म से डीवीआर भी जब्त कर लिया है। डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के मुताबिक तेजाजी नगर थाना अंतर्गत महिंद्रा शोरुम के सामने शुक्रवार तड़के कार (एमपी 13जेडएस 8994) खड़े ट्रक (हाईवा) से टकरा गई थी।

इसमें पूर्व गृहमंत्री बालाराम बच्चन की बेटी प्रेरणा (26),कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर (27) और मन सिमरन संधू (26) की मौत हो गई थी। रिटायर एएसपी (सीआरपीएफ) कौशलेंद्र राठी की बेटी अनुष्का घायल हो गई थी। शनिवार को पुलिस और फोरेंसिक अफसर घटना स्थल पहुंचे। टीम ने ट्रक से मांस के टुकड़े, अनुष्का के बाल और कार के पुर्जे जब्त किए। अफसरों ने बताया कार 100 किमी प्रतिघंटा से ज्यादा की रफ्तार में थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का स्टीयरिंग उखड़ गया और रुफ रेल्स, सनरूफ, मीटर बॉक्स तक उखड़ गए।

कार के पुर्जे 20 मीटर दूर तक गिरे। पीछे की सीट पर बैठी प्रेरणा का शव तो बोनट पर आकर गिरा। पुलिस ने चालक संदीप पुत्र सीताराम मौर्य निवासी वैशाली नगर उदयनगर (देवास) और सुनील पुत्र बलराम निवासी श्यामपुरा बागली (देवास) से भी पूछताछ की। संदीप ने बताया टक्कर के बाद वह ट्रक लेकर बिचौली स्थित संपत फार्म चला गया था। यह भी पढ़ें- इंदौर में दूषित पानी से गई एक और जान... मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा, 11 मरीज अभी भी ICU में, 4 वेंटिलेटर पर दोस्त बोले-शराब के कारण कार नहीं चला पा रहा था प्रखर पुलिस ने प्रखर और मन संधू के दोस्तों से भी पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात कोको फार्म (मायाखेड़ी) में प्रखर ने जन्मदिन की पार्टी दी थी। पार्टी में करीब 20 युवक युवती शामिल हुए थे। बाकी सब तो 12:30 बजे तक चले गए पर प्रखर, प्रेरणा और अनुष्का रुक गई। करीब 1 बजे तीनों फार्म से रवाना हुए। ज्यादा शराब पीने के कारण प्रखर कार नहीं चला पा रहा था।