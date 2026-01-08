इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई... फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़ी चाइनीज मांझे की खेप, कार से कूदकर भागे तस्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की सप्लाई बंद नहीं हो रही है। दुकानदार बड़ी संख्या में चाइनीज मांझा खपा रहे हैं। पड़ोसी शहरों में भी सप्लाई होने लगी है। गुरुवार को चंदननगर पुलिस ने चाइनीज मांझा की खेप पकड़ी है। दो दुकानदारों से लाखों रुपये कीमती 46 रोल जब्त किए हैं। दो आरोपित कार से कूद कर फरार हो गए हैं।
एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के अनुसार आरोपित करण मेहता और उसके भाई अभिषेक मेहता निवासी दिलावरा रोड कुमार गुड्डा धार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित कार (एमपी 09सीएम 0724) से जा रहे थे। पुलिसकर्मियों ने नावदापंथ में कार रोकने की कोशिश की मगर आरोपितों ने फरार होने की कोशिश की। शक होने पर आरक्षक प्रदीप, बलराम और सुनील ने पीछा कर कार को प्रतापनगर रोड पर रोक लिया। दो आरोपित कार से कूद कर भाग गए पर करण और अभिषेक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तलाशी लेने पर पुलिस को कार्टन में भरे चाइनीज मांझा के 46 रोल मिले।
टीआइ इंद्रमणि पटेल के अनुसार करण और अभिषेक की धार में मोबाइल की दुकान है। पूछताछ में बताया वह कार के पार्ट्स लेने इंदौर आया था। उसके साथ में दोस्त अभिषेक और रोहित भी आए थे। अभिषेक ने उन्हें गंगवाल बस स्टैंड पर उतार दिया और जरूरी काम का बोलकर कार ले गया। करीब 20 मिनट बाद चाइनीज मांझा लेकर लौटा। पुलिस अभिषेक और रोहित की तलाश में जुटी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही प्रतिबंधित मांझा की सप्लाई करने वालों की जानकारी मिलेगी।
दो दिन में यह दूसरा केस है। जूनी इंदौर पुलिस ने भी मंगलवार को खातीवाला टैंक से आरोपित रवि राजानी को चाइनीज मांझा के साथ पकड़ा था। रवि ने अहमदाबाद के कालूपुर में रहने वाले शब्बीर से मांझा मंगवाया था। पुलिस को शक है इस बार मांझा मेवाती मोहल्ला या छत्रीपुरा क्षेत्र से खरीदा गया है। शहर में लगातार हो रही इन कार्यवाहियों के बावजूद इस जानलेवा मांझे की बिक्री पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है।
जूनी इंदौर पुलिस चाइनीज मांझा की सप्लाई करने वाले दुकानदार शब्बीर भाई की तलाश कर रही है। पुलिस अहमदाब में छानबीन कर रही है। टीआइ अनिल गुप्ता के मुताबिक मंगलवार को रवि राजानी को खातीवाला टैंक से पकड़ा था। उसने कल्लूपूर(अहमदाबाद) के शब्बीर का नाम बताया था।
