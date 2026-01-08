इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई... फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़ी चाइनीज मांझे की खेप, कार से कूदकर भागे तस्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की सप्लाई बंद नहीं हो रही है। दुकानदार बड़ी संख्या में चाइनीज मांझा खपा रहे हैं। पड़ोसी शहरों में भी सप्लाई होने लगी है। गुरुवार को चंदननगर पुलिस ने चाइनीज मांझा की खेप पकड़ी है। दो दुकानदारों से लाखों रुपये कीमती 46 रोल जब्त किए हैं। दो आरोपित कार से कूद कर फरार हो गए हैं।

कार से पीछा कर पुलिस ने पकड़ा मांझा एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के अनुसार आरोपित करण मेहता और उसके भाई अभिषेक मेहता निवासी दिलावरा रोड कुमार गुड्डा धार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित कार (एमपी 09सीएम 0724) से जा रहे थे। पुलिसकर्मियों ने नावदापंथ में कार रोकने की कोशिश की मगर आरोपितों ने फरार होने की कोशिश की। शक होने पर आरक्षक प्रदीप, बलराम और सुनील ने पीछा कर कार को प्रतापनगर रोड पर रोक लिया। दो आरोपित कार से कूद कर भाग गए पर करण और अभिषेक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तलाशी लेने पर पुलिस को कार्टन में भरे चाइनीज मांझा के 46 रोल मिले।