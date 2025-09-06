नवजात की मौत पर सियासत, इंदौर में कांग्रेस और जयस आमने-सामने... छह घंटे बाद झुका प्रशासन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल में नवजात की मौत के बाद राजनीति तेज हो गई। धार जिले से बच्ची के शव को इंदौर से ले जाने को लेकर कांग्रेस और जयस संगठन आमने-सामने आ गए। दोनों संगठन बच्ची के माता-पिता को अपने साथ ले जाने पर अड़े रहे।

जयस का आरोप जयस पदाधिकारियों का आरोप है कि बच्ची के माता-पिता को लेकर वे गांव से निकल रहे थे, तभी विधायक ने गाड़ी के आगे ट्रैक्टर लगाकर रास्ता रोक दिया और कहा कि परिवार को वे साथ लेकर जाएंगे। वहीं विधायक प्रताप ग्रेवाल ने आरोप से इनकार किया और कहा कि सुबह छह बजे एमपी 07-सीएफ 8308 नंबर की कार गांव पहुंची थी, जिस पर मप्र शासन की प्लेट लगी थी। उसमें बैठे लोग खुद को जयस कार्यकर्ता बता रहे थे और बच्ची के माता-पिता व नाना-नानी को इंदौर ले जाने की कोशिश कर रहे थे।