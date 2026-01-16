मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में राहुल गांधी की एंट्री, दूषित जल कांड के पीड़ितों से शनिवार को करेंगे मुलाकात, CRPF की आपत्ति के बीच पैदल चलने की तैयारी

    MP News: दूषित पेयजल से 24 लोगों की मौत और 3300 से अधिक लोगों के बीमार होने के मामले में प्रभावित परिवारों का हाल जानने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 10:22:25 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 10:23:40 PM (IST)
    इंदौर में राहुल गांधी की एंट्री, दूषित जल कांड के पीड़ितों से शनिवार को करेंगे मुलाकात, CRPF की आपत्ति के बीच पैदल चलने की तैयारी
    इंदौर में शनिवार को दूषित पेयजल पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी करेंगे मुलाकात

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पेयजल से 24 लोगों की मौत और 3300 से अधिक लोगों के बीमार होने के मामले में प्रभावित परिवारों का हाल जानने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचेंगे। वह अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों का हाल जानने के साथ ही प्रभावित भागीरथपुरा क्षेत्र में मृतक लोगों के घर जाकर उनके स्वजन से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवारों से मिलवाने के लिए कांग्रेस ने प्रशासन को चार घरों की सूची दी, लेकिन शुक्रवार शाम तक असमंजस बना रहा कि वे सभी घरों तक पहुंच पाएंगे या नहीं।

    दरअसल, भागीरथपुरा की संकरी गलियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से अंदर जाने पर आपत्ति जताई है। किसी आपात स्थिति में कारकेड को तेजी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी पैदल चलकर भी पीड़ितों के घरों तक जाएंगे। इस बीच, भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के साथ ही 17 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस उपवास करेगी।


    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी शनिवार को सुबह 11 बजे विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद 11:45 बजे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों का हाल जानने के बाद 12.45 बजे भागीरथपुरा बस्ती पहुंचेंगे। यहां एक घंटे प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद दोपहर 1.45 बजे लौट जाएंगे। बताया गया है कि राहुल ने छह माह के आव्यान के परिवार से मिलने की विशेष इच्छा जताई है।

    यह भी पढ़ें- भागीरथपुरा में दूषित पानी के 'डर' पर जीत, 17 दिन बाद नलों में लौटा नर्मदा जल, महापौर ने खुद पीकर जांची शुद्धता

    सुमित्रा महाजन बोलीं- विपक्ष में थे तो हम भी विरोध करते थे

    राहुल गांधी की यात्रा से एक दिन पहले शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के इंदौर स्थित निवास पहुंचे। पटवारी ने बताया कि वह ताई से मार्गदर्शन लेने आए हैं। इस दौरान महाजन ने कहा कि जब उनकी पार्टी विपक्ष में थी, तब वे भी विरोध करती थीं। विरोध जरूरी है, लेकिन समाधान निकालना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि दूषित जल समस्या के समाधान के लिए आइआइटी, आइआइएम और एसजीएसआइटी जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.