इंदौर में राहुल गांधी की एंट्री, दूषित जल कांड के पीड़ितों से शनिवार को करेंगे मुलाकात, CRPF की आपत्ति के बीच पैदल चलने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पेयजल से 24 लोगों की मौत और 3300 से अधिक लोगों के बीमार होने के मामले में प्रभावित परिवारों का हाल जानने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचेंगे। वह अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों का हाल जानने के साथ ही प्रभावित भागीरथपुरा क्षेत्र में मृतक लोगों के घर जाकर उनके स्वजन से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवारों से मिलवाने के लिए कांग्रेस ने प्रशासन को चार घरों की सूची दी, लेकिन शुक्रवार शाम तक असमंजस बना रहा कि वे सभी घरों तक पहुंच पाएंगे या नहीं।

दरअसल, भागीरथपुरा की संकरी गलियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से अंदर जाने पर आपत्ति जताई है। किसी आपात स्थिति में कारकेड को तेजी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी पैदल चलकर भी पीड़ितों के घरों तक जाएंगे। इस बीच, भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के साथ ही 17 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस उपवास करेगी।