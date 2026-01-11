रेल मदद का कमाल... ट्रेन में छूटा 50 हजार का लैपटॉप बैग, RPF ने चंद घंटों में ढूंढकर यात्री को लौटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रेल सुरक्षा बल की चुस्ती से नागदा स्टेशन पर एक यात्री को उसका मूल्यवान सामान महज कुछ घंटों में लौटा दिया गया। रेल मदद पर प्राप्त शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार पुणे-इंदौर के बी-वन कोच सीट 56 पर यात्रा कर रहे यात्री अनिल जैन का काला पिट्ठू बैग रतलाम उतरने के बाद भूल गया था।
रेल मदद पर प्राप्त शिकायत पर एएसआई सोहनलाल ने तत्काल कार्रवाई की। नागदा प्लेटफार्म नं. तीन पर गाड़ी के पहुंचते ही आरपीएफ पोस्ट की एस्कॉर्टिंग पार्टी हेड कांस्टेबल कंचन मीणा एवं दो जवानों के सहयोग से बैग बरामद किया। इसमें लैपटॉप सहित अन्य सामान सुरक्षित था। सोहनलाल की देखरेख में बैग को यात्री के भाई/मित्र बृजेश बोहरा को सौंपा गया।
सामान प्राप्त करने वाले बृजेश बोहरा ने जांच के बाद सब कुछ ठीक बताते हुए सामान की कीमत 50 हजार रुपये आंकी। फीडबैक फॉर्म भरवाने के साथ ही यात्री को ऑनलाइन संतुष्टि दर्ज करने को कहा गया। इस अभूतपूर्व कार्रवाई पर श्री अनिल जैन ने आरपीएफ का धन्यवाद दिया। रतलाम मंडल में ऐसी त्वरित सहायता से यात्रियों में विश्वास बढ़ा है।
रेल सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए रेल मदद ऐप या 139 पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की हिफाजत उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और 'रेल मदद' इस दिशा में एक प्रभावी सेतु का काम कर रहा है।
