रेल मदद का कमाल... ट्रेन में छूटा 50 हजार का लैपटॉप बैग, RPF ने चंद घंटों में ढूंढकर यात्री को लौटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रेल सुरक्षा बल की चुस्ती से नागदा स्टेशन पर एक यात्री को उसका मूल्यवान सामान महज कुछ घंटों में लौटा दिया गया। रेल मदद पर प्राप्त शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार पुणे-इंदौर के बी-वन कोच सीट 56 पर यात्रा कर रहे यात्री अनिल जैन का काला पिट्ठू बैग रतलाम उतरने के बाद भूल गया था।

रेल मदद ऐप पर शिकायत और त्वरित एक्शन रेल मदद पर प्राप्त शिकायत पर एएसआई सोहनलाल ने तत्काल कार्रवाई की। नागदा प्लेटफार्म नं. तीन पर गाड़ी के पहुंचते ही आरपीएफ पोस्ट की एस्कॉर्टिंग पार्टी हेड कांस्टेबल कंचन मीणा एवं दो जवानों के सहयोग से बैग बरामद किया। इसमें लैपटॉप सहित अन्य सामान सुरक्षित था। सोहनलाल की देखरेख में बैग को यात्री के भाई/मित्र बृजेश बोहरा को सौंपा गया।