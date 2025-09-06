Chandra Grahan की वजह से रविवार को महाकाल मंदिर में एक घंटे पहले 9.30 बजे होगी शयन आरती

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर रविवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में ग्रहण के कारण भगवान महाकाल की शयन आरती रात 10.30 बजे की बजाय एक घंटे पहले रात 9.30 बजे होगी। मंदिर के पट भी रात 11 बजे के बजाय 9.58 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सांदीपनि आश्रम व शक्ति पीठ हरसिद्धि मंदिर में दोपहर 12.58 बजे ग्रहण के सूतक के समय से ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे, जो अगले दिन शुद्धीकरण के बाद खुलेंगे।

धर्मशास्त्र व खगोल के जानकारों के अनुसार रविवार को पूर्ण चंद्रग्रहण रहेगा। यह ग्रहण उज्जैन में भी दिखाई देगा। रविवार रात नौ बजकर 56 मिनट पर ग्रहण की शुरुआत होगी। ग्रहण का मध्य रात 11 बजकर 41 मिनट पर तथा मोक्ष रात एक बजकर 26 मिनट पर होगा।