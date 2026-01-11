Indore में भागीरथपुरा वालों को नर्मदा जल के लिए करना होगा इंतजार, जानें कब मिलेगा साफ पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा रहवासियों को नर्मदा जल (Indore Bhagirathpura Water Supply) के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। नगर निगम ने सोमवार से टंकी से जलप्रदाय शुरू करने की बात कही थी लेकिन पानी के सैंपलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई। इसके चलते फिलहाल तो भागीरथपुरा में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार फ्लशिंग कर पाइप लाइन की जांच कर रहे हैं। पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं।
अब तक सैंपलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि टंकी से जलवितरण कब से शुरू होगा। रविवार को निगमायुक्त ने भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा कर वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बड़ी संख्या में उल्टी-दस्त के मामले सामने आने के बाद 12 दिन पहले नगर निगम ने भागीरथपुरा क्षेत्र में टंकी से जल सप्लाई बंद कर दी थी। इसके बाद से यहां के रहवासी टैंकरों के भरोसे हैं।
कुछ सामाजिक संगठन जरूर क्षेत्र में आरओ का पानी वितरित कर रहे हैं। नगर निगम टैंकरों के माध्यम से वितरित किए जा रहे पानी को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। छह दिन पहले नगर निगम ने क्षेत्र की पाइप लाइनों में फ्लशिंग शुरू की थी। निगम के अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार फ्लशिंग कर पाइप लाइन की टेस्टिंग के साथ-साथ पानी की टेस्टिंग भी कर रहे हैं।
नगर निगम ने पहले 12 जनवरी से क्षेत्र में टंकी से पानी सप्लाई का दावा किया था। नगर निगम के अपर आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि पानी की जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए सोमवार से क्षेत्र में पानी सप्लाई शुरू नहीं किया जा सकेगा। निगमायुक्त क्षीतिज सिंघल ने रविवार को भागीरथपुरा क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में किए जा रहे संधारण कार्य और टैंकरों के माध्यम से जलप्रदाय की समीक्षा की।
निगमायुक्त ने टीम के माध्यम से नागरिकों को पानी उबालकर, छानकर पीने के संबंध में अनाउंसमेंट करने, ड्रेनेज सीवरेज लाइन की सफाई करने, सफाई के बाद निकलने वाली गाद को तत्काल उठाने और मलेरिया टीम द्वारा नाला सफाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने भागीरथपुरा के सभी बीट प्रभारी उपयंत्रियों को अपनी-अपनी बीट के अंतर्गत सभी शासकीय बोरिंग में क्लोरिनेशन कार्य करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त शिवाजी नगर बस्ती में गंदे पानी की समस्या के निवारण के लिए चल रहे ड्रेनेज कार्य का निरीक्षण करने भी पहुंचे।
यह भी पढ़ें- 773 करोड़ की लागत से संवरेगा MYH इंदौर... तीन जुड़ी हुई इमारतों में मिलेगा वर्ल्ड क्लास इलाज, लेआउट प्लान को मिली हरी झंडी