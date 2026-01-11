Indore में भागीरथपुरा वालों को नर्मदा जल के लिए करना होगा इंतजार, जानें कब मिलेगा साफ पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा रहवासियों को नर्मदा जल (Indore Bhagirathpura Water Supply) के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। नगर निगम ने सोमवार से टंकी से जलप्रदाय शुरू करने की बात कही थी लेकिन पानी के सैंपलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई। इसके चलते फिलहाल तो भागीरथपुरा में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार फ्लशिंग कर पाइप लाइन की जांच कर रहे हैं। पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही शुरू होगी सप्लाई अब तक सैंपलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि टंकी से जलवितरण कब से शुरू होगा। रविवार को निगमायुक्त ने भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा कर वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बड़ी संख्या में उल्टी-दस्त के मामले सामने आने के बाद 12 दिन पहले नगर निगम ने भागीरथपुरा क्षेत्र में टंकी से जल सप्लाई बंद कर दी थी। इसके बाद से यहां के रहवासी टैंकरों के भरोसे हैं।