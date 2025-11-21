Digital Arrest का शिकार बने इंदौर के रिटायर्ड अधिकारी, मनी लॉन्ड्रिंग कर डर दिखाकर 4.32 करोड़ ठगे, 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सेवानिवृत्त मेडिकल अधिकारी के साथ 4 करोड़ 32 लाख रुपये की हाई प्रोफाइल ठगी का मामला सामने आया है। ठग गैंग ने ट्राई अफसर बनकर पीड़ित को कॉल लगाया और 538 करोड़ के मनी लांड्रिंग केस में लिप्त होने की धमकी दी। बाद में पुलिस, सुप्रीम कोर्ट जज बनकर बात की और एक महीने तक वसूली चलती रही। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

TRAI का अफसर बनकर ठगा एसपी (साइबर) सव्यसाची सर्राफ के अनुसार मूलत: ग्वालियर निवासी 65 वर्षीय पीड़ित पत्नी के साथ इंदौर में रहते है। उनके पुत्र विदेश में रहते है। 21 सितंबर को ठग ने टेलीफोन रेगुलेटरी अथारिटी (ट्राई) अफसर बनकर कॉल लगाया और कहा कि उनके दो मोबाइल नंबरों का सैंकड़ों करोड़ के स्कैम में उपयोग हुआ है। ठग ने बाकायदा मोबाइल और आधार कार्ड नंबर बताए और यह भी कहा कि जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल द्वारा किए 538 करोड़ के गबन में भी उनके बैंक खातों का उपयोग हुआ है और इसके बदले उन्हें करोड़ों रुपयों का कमिशन मिला है। आरोपियों ने गिरफ्तारी, जेल, जांच के नाम पर डिजिटल अरेस्ट किया और वीडियो कॉल पर ही पूछताछ की। उनसे बैंक खातों में जमा रुपये, एफडी, शेयर, म्यूच्यूयल फंड, ज्वेलरी और प्लॉट, मकान व फ्लैट की भी जानकारी ले ली।