Digital Arrest का शिकार बने इंदौर के रिटायर्ड अधिकारी, मनी लॉन्ड्रिंग कर डर दिखाकर 4.32 करोड़ ठगे, 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सेवानिवृत्त मेडिकल अधिकारी के साथ 4 करोड़ 32 लाख रुपये की हाई प्रोफाइल ठगी का मामला सामने आया है। ठग गैंग ने ट्राई अफसर बनकर पीड़ित को कॉल लगाया और 538 करोड़ के मनी लांड्रिंग केस में लिप्त होने की धमकी दी। बाद में पुलिस, सुप्रीम कोर्ट जज बनकर बात की और एक महीने तक वसूली चलती रही। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
एसपी (साइबर) सव्यसाची सर्राफ के अनुसार मूलत: ग्वालियर निवासी 65 वर्षीय पीड़ित पत्नी के साथ इंदौर में रहते है। उनके पुत्र विदेश में रहते है। 21 सितंबर को ठग ने टेलीफोन रेगुलेटरी अथारिटी (ट्राई) अफसर बनकर कॉल लगाया और कहा कि उनके दो मोबाइल नंबरों का सैंकड़ों करोड़ के स्कैम में उपयोग हुआ है। ठग ने बाकायदा मोबाइल और आधार कार्ड नंबर बताए और यह भी कहा कि जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल द्वारा किए 538 करोड़ के गबन में भी उनके बैंक खातों का उपयोग हुआ है और इसके बदले उन्हें करोड़ों रुपयों का कमिशन मिला है। आरोपियों ने गिरफ्तारी, जेल, जांच के नाम पर डिजिटल अरेस्ट किया और वीडियो कॉल पर ही पूछताछ की। उनसे बैंक खातों में जमा रुपये, एफडी, शेयर, म्यूच्यूयल फंड, ज्वेलरी और प्लॉट, मकान व फ्लैट की भी जानकारी ले ली।
इसके बाद नकली ईडी और पुलिस अफसरों की एंट्री हुई और पीड़ित से पूछताछ की। उनके विरुद्ध केस चलाने का स्वांग रचा गया और बाकायदा कोर्ट रूम दिखाया। उन्हें पेश होने के निर्देश दिए र नकली जज से बात करवाई। इस तरह करीब एक माह तक ठग और पीड़ित के बीच वार्ता चलती रही। ठग ने चल अचल संपत्ति का सत्यापन करने के नाम पर 4 करोड़ 32 लाख रुपये गुजरात, गोवा, यूपी, एमपी, तेलांगाना के खातों में जमा करवा लिए। गुरुवार को मामले में निरीक्षक सरिता सिंह ने आरोपित सादिक पटेल, साहेल खान और शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़ित ने इंदौर में खातों में जमा राशि ठग द्वारा बताए खातों में जमा करवा दी। वो ग्वालियर भी गए और लाखों रुपये एक बार में विड्राल किए। शक होने पर बैंक अफसरों ने पूछा तो पीड़ित ने कहा मुझे मुंबई में फ्लैट खरीदना है। उन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी भी ठग को दे दी। इस बीच उनकी बेटे और रिश्तेदारों से बात हुई पर उनसे भी घटना का जिक्र नहीं कर सके। खाते खाली होने पर होम लोन लेने की प्रक्रिया शुरु की और बैंक अफसरों को बातों ही बातों में बताया तो ठगी का खुलासा हुआ। राज्य साइबर सेल ने तत्काल भारत सरकार के समन्वय पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर-1930 पर शिकायत दर्ज कर खातों को फ्रीज करवाया।
पुलिस ने सादिक पुत्र एहसान पटेल निवासी पंथमुंडला विजयागंज मंडी देवास, शाहिद पुत्र सैफुद्दीन खान निवासी जानसापुरा जिवाजीगंज उज्जैन और सोहेल पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी अशोका गार्डन भोपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपित सोहेल ठग गिरोह को खातों की सप्लाई करता है। शाहिद और सादिक के खातों में रुपये जमा हुए है।