Indore में स्कूल बसों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई वाहन जब्त, भारी जुर्माना वसूला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खंडवा रोड क्षेत्र में शुक्रवार को परिवहन विभाग ने स्कूल बसों पर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनमें बिना परमिट और बिना फिटनेस के स्कूल वाहन चलते पाए गए। विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई की।

सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जांच टीम ने खंडवा रोड स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की बसों को रोककर उनकी फिटनेस, परमिट, कागजात और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान चार शैक्षणिक संस्थानों की बसें संदिग्ध पाई गईं। इनमें एक बस तो बिना परमिट और बिना फिटनेस के संचालित हो रही थी। विभाग ने तुरंत प्रभाव से उसे जब्त कर लिया।