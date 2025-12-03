मासूम की मौत पर इंदौर में उबाल... इनोवा ने बच्ची को रौंदा, आरोपी फरार, लोगों ने किया चक्का जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एबी रोड पर मांगलिया रघुवंशी कॉलोनी में इनोवा से टक्कर में घायल 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। इस घटना के बाद बुधवार को जनआक्रोश फूटा और सैकड़ों लोगों ने बालिका का शव चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किय। इस दौराना एबी रोड पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और 2–3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई।

उपचार के दौरान तोड़ा दम ट्रक, बस, कारें एवं स्कूल वैन घंटों जाम मे फंसी रहीं। हालांकि एंबुलेंस को प्रदर्शनकारी स्वयं रास्ता बनाकर निकलवा रहे थे। गौरतलब है कि मंगलवार को बेकाबू इनोवा कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 6 वर्षीय भाग्यश्री पिता रंजीत गोस्वामी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कार चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग इस घटना के बाद इनोवा कार चालक फरार है और पुलस अभी तक उसे पकड़ नहीं सकी है।