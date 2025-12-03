मासूम की मौत पर इंदौर में उबाल... इनोवा ने बच्ची को रौंदा, आरोपी फरार, लोगों ने किया चक्का जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एबी रोड पर मांगलिया रघुवंशी कॉलोनी में इनोवा से टक्कर में घायल 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। इस घटना के बाद बुधवार को जनआक्रोश फूटा और सैकड़ों लोगों ने बालिका का शव चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किय। इस दौराना एबी रोड पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और 2–3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई।
ट्रक, बस, कारें एवं स्कूल वैन घंटों जाम मे फंसी रहीं। हालांकि एंबुलेंस को प्रदर्शनकारी स्वयं रास्ता बनाकर निकलवा रहे थे। गौरतलब है कि मंगलवार को बेकाबू इनोवा कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 6 वर्षीय भाग्यश्री पिता रंजीत गोस्वामी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कार चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग इस घटना के बाद इनोवा कार चालक फरार है और पुलस अभी तक उसे पकड़ नहीं सकी है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चालक की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन चला। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाइश दी, तब जाकर लोग शांत हुए। मौके पर सांवेर एसडीओपी प्रशांत भदोरिया, सांवेर थाना प्रभारी जे.एस. महोबिया, शिप्रा तहसीलदार विकास रघुवंशी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
इसे भी पढ़ें... इंदौर में भाजपा नेता के होटल पर Income Tax का छापा, महाराष्ट्र से आई टीम ने देर शाम तक खंगाले दस्तावेज