इंदौर के निरंजनपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 7 वर्षीय मासूम की मौत

    By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 10:35:39 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 10:35:38 PM (IST)
    इंदौर के निरंजनपुर में दर्दनाक हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निरंजनपुर क्षेत्र में मंगलवार शाम 7 वर्षीय बच्चे की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। पुलिस ने आरोपित बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मौके से टक्कर मारने वाली बाइक को जब्त कर लिया है। लसूड़िया टीआई तारेश सोनी के अनुसार घटना शाम करीब छह बजे निरंजनपुर की नई बस्ती की है।

    खेलते समय मासूम को बाइक ने लिया चपेट में

    7 वर्षीय शिवांग पुत्र गिरीजा शंकर आसपास के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। तभी तेज रफ्तार में बाइक चालक आया और शिवांग को चपेट में ले लिया। टक्कर मारने के बाद भी बाइक नहीं रुकी और शिवांग दूर तक घसीटते हुए चला गया। घटना के बाद लोग घरों से बाहर निकले और स्वजन शिवांग को अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। टीआई के अनुसार बाइक ऋतिक भदौरिया निवासी नई बस्ती चला रहा था। वह बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक जब्त कर ली।


    जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवकों की कार टकराई

    निपानिया क्षेत्र में युवकों की कार डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार युवक घायल हो गए। युवक जन्मदिन मना कर लौट रहे थे। पुलिस जांच कर रही है। लसूड़िया पुलिस के अनुसार घटना निपानिया चौराहा की है। सफेद रंग की कार में राजपाल चौरसिया और संजय सोलंकी निवासी देवास आ रहे थे। टक्कर के बाद डायल-112 के जवान पहुंचे और घायलों को निकाला।

