इंदौर के निरंजनपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 7 वर्षीय मासूम की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निरंजनपुर क्षेत्र में मंगलवार शाम 7 वर्षीय बच्चे की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। पुलिस ने आरोपित बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मौके से टक्कर मारने वाली बाइक को जब्त कर लिया है। लसूड़िया टीआई तारेश सोनी के अनुसार घटना शाम करीब छह बजे निरंजनपुर की नई बस्ती की है।

खेलते समय मासूम को बाइक ने लिया चपेट में 7 वर्षीय शिवांग पुत्र गिरीजा शंकर आसपास के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। तभी तेज रफ्तार में बाइक चालक आया और शिवांग को चपेट में ले लिया। टक्कर मारने के बाद भी बाइक नहीं रुकी और शिवांग दूर तक घसीटते हुए चला गया। घटना के बाद लोग घरों से बाहर निकले और स्वजन शिवांग को अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। टीआई के अनुसार बाइक ऋतिक भदौरिया निवासी नई बस्ती चला रहा था। वह बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक जब्त कर ली।