इंदौर में 150 करोड़ रुपये में गढ़ी जाएगी मां अहिल्या की गाथा, सिंहस्थ से पहले पहला चरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर स्मारक को भव्य एवं बहुआयामी स्वरूप देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लालबाग पैलेस परिसर स्थित प्रस्तावित स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर ट्रस्ट सचिव अशोक डागा ने मुख्यमंत्री को स्मारक के निर्माण संबंधी विस्तृत जानकारी दी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं देवी अहिल्या स्मारक प्रतिष्ठान अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के मार्गदर्शन में स्मारक का निर्माण किया जा रहा है।

इसकी संभावित लागत 150 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने केसरबाग रोड स्थित पुराने आरटीओ भवन एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर ऐतिहासिक स्थल के महत्व एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की संभावनाओं का जायजा लिया। महाजन ने मुख्यमंत्री से आगामी सिंहस्थ के पूर्व स्मारक निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कराने में राज्य शासन से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।