मोबाइल सुरक्षा अनिवार्य: केंद्र ने ‘संचार साथी’ समेत महिलाओं, सीनियर्स व बच्चों के लिए जरूरी App की सूची जारी की

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: केंद्र सरकार ने मोबाइल सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए सभी फोन में साइबर सुरक्षा एप ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi App) इंस्टाल करने का आदेश दिया है। यह एप न सिर्फ चोरी और फ्रॉड से सुरक्षा देता है, बल्कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने में मदद करता है। इसके अलावा भी कई ऐसे एप हैं, जो हर महिला, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली छात्र के मोबाइल में होना बेहद जरूरी है। ये एप सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी अहम हैं।