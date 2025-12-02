मेरी खबरें
    मोबाइल सुरक्षा अनिवार्य: केंद्र ने ‘संचार साथी’ समेत महिलाओं, सीनियर्स व बच्चों के लिए जरूरी App की सूची जारी की

    Sanchar Saathi App: केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी मोबाइल फोनों में साइबर सुरक्षा एप ‘संचार साथी’ इंस्टाल करने का आदेश जारी किया है। यह एप चोरी, फ्रॉड और ऑनलाइन जोखिमों से बचाव प्रदान करता है। इसके साथ ही महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और स्कूली बच्चों के लिए कई अन्य जरूरी एप भी सुझाए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 06:56:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 07:06:40 PM (IST)
    HighLights

    1. संचार साथी एप अब सभी मोबाइल में अनिवार्य
    2. 112 इंडिया एप हर आपात स्थिति में त्वरित सहायता
    3. महिलाओं हेतु कानूनी और सुरक्षा एप अनिवार्य बताए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: केंद्र सरकार ने मोबाइल सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए सभी फोन में साइबर सुरक्षा एप ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi App) इंस्टाल करने का आदेश दिया है। यह एप न सिर्फ चोरी और फ्रॉड से सुरक्षा देता है, बल्कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने में मदद करता है। इसके अलावा भी कई ऐसे एप हैं, जो हर महिला, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली छात्र के मोबाइल में होना बेहद जरूरी है। ये एप सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी अहम हैं।

    महिलाओं के लिए

    • 112 इंडिया एप (आपातकालीन मदद): एक बटन दबाते ही पुलिस, एंबुलेंस और फायर सर्विस को अलर्ट भेजता है।

      लोकेशन तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचती है।

      मध्य प्रदेश पुलिस भी इस एप को बढ़ावा देती है।

    • एमपी ई-कोर्ट्स (कानूनी जानकारी): घरेलू हिंसा, झगड़े या किसी कानूनी मुद्दे पर केस से जुड़ी सारी जानकारी मोबाइल पर।

      केस स्टेट्स, सुनवाई की तारीख और कोर्ट आदेश तुरंत मिलते हैं।

    • महिला सुरक्षा एप (राज्य स्तरीय सुरक्षा): एमपी पुलिस लगातार इसकी मानिटरिंग करती है।

      अलर्ट परिवार और पुलिस दोनों को भेजता है।

      महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े फीचर तेज और भरोसेमंद।

    • महिला हेल्पलाइन MP: महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या अन्य शिकायतों के लिए आनलाइन मदद।

    • पीरियड ट्रैकर (स्वास्थ्य): महिलाओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी।

      पीरियड, ओव्यूलेशन और स्वास्थ्य संकेतों की ट्रैकिंग।

      मेडिकल सलाह लेने में आसानी।

    वरिष्ठ नागरिकों के लिए

    • 112 इंडिया एप (आपातकालीन सहायता): आपात स्थिति, जैसे- गिर जाना, अचानक तबीयत बिगड़ना या खतरा होने पर एक टैप पर पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड से मदद पहुंचती है।

      अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी।

    • E-संजीवनी एप (सरकारी आनलाइन डाक्टर सेवा): घर बैठे वीडियो काल पर सरकारी डाक्टर से मुफ्त इलाज और सलाह। हास्पिटल जाने की परेशानी कम, दवाओं और इलाज में समय की बचत।

    • आरोग्यम (हेल्थ मानिटरिंग): ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, दवाइयों के समय और स्वास्थ्य रिकार्ड सुरक्षित। डाक्टर को दिखाने में आसानी। जो सीनियर हार्ट, डायबिटीज या बीपी की दवाएं लेते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण।

    • इंदौर 311 (नागरिक सुविधाएं): सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट, बिल्डिंग संबंधी शिकायतें तुरंत दर्ज होती हैं। इंदौर में रहने वाले अधिकांश सीनियर नागरिक इसे काफी उपयोगी पाते हैं।

    स्कूली बच्चों के लिए

    • 112 इंडिया एप (आपातकालीन सहायता): किसी भी खतरे, दुर्घटना, गुमशुदगी या आपात स्थिति में तुरंत पुलिस, एंबुलेंस और फायर सर्विस से मदद।

      बच्चे की लोकेशन लाइव ट्रैक होकर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है।

      माता-पिता बच्चों के मोबाइल में अलर्ट सेट कर सकते हैं।

    • गूगल फैमिली लिंक (पैरेंटल कंट्रोल): माता-पिता माॅनिटर कर सकते हैं कि बच्चे के फोन में क्या चल रहा है, कौन-से एप उपयोग हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम कितना है।

      खतरनाक साइट्स और एप को ब्लाक करना आसान।

    • गूगल लाइव लोकेशन (सतत निगरानी): स्कूल जाते समय या वापस आते समय बच्चों की लाइव लोकेशन परिवार तक पहुंचती रहती है।

      खतरा महसूस होने पर हेल्प बटन दबाते ही चुने हुए कांटैक्ट को तत्काल अलर्ट जाता है।

    • MP-परिवहन (परिवहन सुरक्षा): स्कूल बस या वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ड्राइवर और वाहन का पूरा रिकार्ड चेक किया जा सकता है।

      माता-पिता पता कर सकते हैं कि वाहन वैध है या नहीं, फिटनेस और बीमा अपडेट है या नहीं।

