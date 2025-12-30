मेरी खबरें
    देश के स्वच्छतम शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से सात लोगों की मौत, सौ से अधिक अस्‍पताल में भर्ती

    सोमवार को जब 100 से अधिक लोगों को उल्टी-दस्त होने पर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा तब जाकर मामले की गंभीरता पता चली। उल्टी- दस्त से मंगलवार तक सात लोग ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 08:02:07 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 08:12:39 PM (IST)
    इंदौर में सामने आई पेयजल में बड़ी लापरवाही।

    1. 26 दिसंबर को उल्टी-दस्त से पहली मौत हुई थी, लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली।
    2. सोमवार को अस्पताल पहुंचे 100 में से 34 की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें भर्ती कराया गया।
    3. भागीरथपुरा में बीते कई दिनों से रहवासी गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत कर रहे थे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश के स्वच्छतम शहर और वाटर प्लस (शुद्ध पेयजल सप्लाई) का तमगा प्राप्त कर चुके इंदौर में दूषित पानी पीने से एक-एककर सात लोगों की मौत हो गई। घटना भागीरथपुरा क्षेत्र की है। यहां बीते कई दिनों से रहवासी गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत कर रहे थे। सोमवार को जब 100 से अधिक लोगों को उल्टी-दस्त होने पर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा तब जाकर मामले की गंभीरता पता चली। उल्टी- दस्त से मंगलवार तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि क्षेत्र में 26 दिसंबर को उल्टी-दस्त से पहली मौत हुई थी, लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली। सोमवार को अस्पताल पहुंचे 100 में से 34 की स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    नलों में कई दिनों से आ रहा था गंदा पानी, तीन दिन से लोग भर्ती होते रहे

    स्वच्छता में नंबर 1 व वाटर प्लस सिटी का तमगा पाने वाले इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नर्मदा की लाइन से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा था। रहवासियों के मुताबिक दो दिन पहले नलों में गंदा बदबूदार पानी आया था। रहवासी गंदा पानी पीने के मजबूर थे।


    गंदा पानी पीने के कारण पिछले तीन दिनों से लोग अस्पताल में उल्टी व दस्त की शिकायत के कारण भर्ती भी हो रहे थे लेकिन निगम के अफसर आंख मूंदे बैठे रहे। रहवासियों के मुताबिक वे दो दिन पहले क्षेत्रीय पार्षद के साथ मिलकर निगम के अफसरों व जनप्रतिनिधियों को भी शिकायत की लेकिन निगम के अफसरों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रविवार को क्षेत्र के ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ी तो निगम का अमला क्षेत्र में गया लेकिन जांच की खानापूर्ति की।

    सोमवार दोपहर से स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में सक्रिय हुई। सुबह ज्यादा लोग बीमार हुए तो पानी की जांच करने व क्लोरिन की गोलियां बांटी गईसोमवार सुबह भागीरथपुरा क्षेत्र में नलों के गंदा पानी पीने से रहवासियों के बीमार होने की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद ने निगम के अफसरों की।

    इसके बाद अधिकारी हरकत में आए और क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे। घरों की पानी की टंकियों की जांच की है। दोपहर 11 बजे तक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में क्लोरिन की गोलियां व ओआरएस के पैकेट बांटना शुरू किया।

    इसके बाद दोपहर से देर रात तक अफसर उस क्षेत्र में डटे रहे। नई पाइप लाइन में आता नहीं पानी, पुरानी का पानी पीने से मजबूर रहवासीभागीरथपुरा क्षेत्र में एलएंडटी कंपनी द्वारा नई नर्मदा पाइप लाइन भी बिछाई जा चुकी है। अभी तक इस लाइन से जल प्रदाय नहीं हो रहा है।

    यही वजह है कि लोग सालों पुरानी नर्मदा पाइप से आ रहे पानी को पीने को मजबूर है। पुरानी सीमेंट पाइप लाइन के आसपास जब कभी ड्रेनेज लाइन का लीकेज होता है तो उसका गंदा पानी नर्मदा लाइन में मिलता है। इस तरह लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंचता है।

    महापौर हेल्पलाइन पर पानी संबंधित 1219 शिकायतें पेंडिंग

    इंदौर निगम के 22 जोन में हर दिन हजारों शिकायतें नलों में गंदा पानी आने , पानी न आने की पहुंचती है। सोमवार सुबह 8 बजे तक महापौर हेल्पलाइन इंदौर -311 पर सभी जोन की 1219 शिकायतें पेंडिंग थी। इनमें सात दिन पेंडिंग 837 शिकायतें थी। वार्ड 11 के भागीरथपुरा में जहां लोग गंदे पानी पीने से बीमार हुए उस जोन में नर्मदा पेयजल संबंधित 111 शिकायतें पेंडिंग थी जो कि निगम के सभी जोन में दूसरे नंबर पर ज्यादा थी। इससे स्पष्ट है कि अधिकारी हेल्पलाइन के आंकड़ों को देखकर भी नहीं जागे।

