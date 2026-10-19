Shri Vaishnav Dham Indore: शक्ति की भक्ति बनी समाज सेवा का आधार, भजन मंडली की महिलाओं का संकल्प हो रहा साकार

हर्षल सिंह राठौड़, नईदुनिया, इंदौर। यूं तो शहर में कई भजन मंडलियां हैं, पर एक भजन मंडली ऐसी भी है जो करती तो शक्ति की भक्ति है, लेकिन इस भक्ति से वे समाज सेवा के संकल्प को साकार कर रही है। देवी दुर्गा की भक्ति में भजन गाने की ललक मन में जगी और चंद वर्षों में ही परहित का ऐसा दीप जला जो वर्ष 2004 से अब तक सकारात्मकता का प्रकाश फैला रहा है।

यह भजन मंडली महिलाओं की है और सभी निर्णय मंडल की महिलाओं द्वारा ही लिए जाते हैं। शहर के जागृति महिला मंडल ने पहले श्रीवैष्णोधाम मंदिर बनवाया और अब मंदिर से समाजसेवा कर रही हैं। यह मंदिर देवी दुर्गा को ही समर्पित मंदिर है, जिसके गर्भगृह में देवी दुर्गा, देवी सरस्वती और देवी महाकाली के विग्रह स्थापित हैं।