मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SIR in MP: इंदौर में एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले 13 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

    आदेश की अवहेलना करने वाले 13 अधिकारी-कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को नोटिस का जवाब 24 घंटे में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 08:34:42 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 08:41:52 PM (IST)
    SIR in MP: इंदौर में एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले 13 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
    एसआईआर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य के दौरान निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही बरतने एवं आदेश की अवहेलना करने वाले 13 अधिकारी-कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को नोटिस का जवाब 24 घंटे में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

    जिन अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दिया गया उनमें मुकेश वर्मा समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत, राजेन्द्र कुवाल सहायक शिक्षक शामावि नरवल, कांता माने प्राथमिक शिक्षक शाप्रावि नोगांव , सुहागील मरावी सहायक ग्रेड तीन कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, संहिता अरदास सहायक शिक्षक शाप्रावि मुखर्जी नगर, मनीष कुरवाड़े राजस्व उप नगर निगम, आबिद खान सहायक ग्रेड तीन कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, राधेश्याम भंवार सहायक ग्रेड तीन नर्मदा विकास प्राधिकरण, घनश्याम आर्य सहायक ग्रेड तीन मप्र गृह निर्माण अधोसंरचना विकास, रेखा यादव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, किरण वर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शैलजा वर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। ये सभी कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 205 इन्दौर-2 के अधीन निर्वाचन कार्य में संलग्न थे।


    इसी तरह कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 208 इन्दौर-5 के अधीन कार्यरत एक अन्य कर्मचारी विवेक अखण्ड लेब टेक्नीशियन शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय को भी निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। इस तरह कुल 13 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.