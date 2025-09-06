Raja Raghuvanshi Murder: सोनम रघुवंशी ही निकली मास्टरमाइंड, चार्जशीट में झूठ का पर्दाफाश, परिवार ने की फांसी की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। राजा का शव मिलने के 96 दिन बाद पांच सितंबर को सोहरा के सब डिविजनल कोर्ट में पेश 790 पन्नों की चार्जशीट में पत्नी सोनम रघुवंशी को आरोपित नंबर एक बताया गया है। वहीं सोनम का प्रेमी राज कुशवाह आरोपित नंबर दो है। कुल पांच को हत्या का आरोपित बनाया गया है, जिनमें राज के दोस्त आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी शामिल हैं।

वहीं, प्रापर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप है। शिलांग पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी ये जमानत पर बाहर हैं। पुलिस कुछ अन्य फोरेंसिक साक्ष्य के इंतजार में है। उनके मिलने के बाद तीनों के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेगी।