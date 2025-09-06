Raja Raghuvanshi Murder: सोनम रघुवंशी ही निकली मास्टरमाइंड, चार्जशीट में झूठ का पर्दाफाश, परिवार ने की फांसी की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। राजा का शव मिलने के 96 दिन बाद पांच सितंबर को सोहरा के सब डिविजनल कोर्ट में पेश 790 पन्नों की चार्जशीट में पत्नी सोनम रघुवंशी को आरोपित नंबर एक बताया गया है। वहीं सोनम का प्रेमी राज कुशवाह आरोपित नंबर दो है। कुल पांच को हत्या का आरोपित बनाया गया है, जिनमें राज के दोस्त आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी शामिल हैं।
वहीं, प्रापर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप है। शिलांग पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी ये जमानत पर बाहर हैं। पुलिस कुछ अन्य फोरेंसिक साक्ष्य के इंतजार में है। उनके मिलने के बाद तीनों के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेगी।
21 मई को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून ट्रिप पर शिलांग पहुंचे थे। 26 मई को दोनों के सोहरा में गुम होने की सूचना मिली थी। खोजने के लिए सोहरा पुलिस ने एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ, ट्रैकिंग समूह व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सर्च आपरेशन चलाया। दो जून को सोहरा में कुनोनग्रिम की खाई में राजा का शव मिला। इसके बाद जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन हुआ।
जांच में पता चला कि 23 मई को ही राजा की हत्या कर दी गई थी। जांच शुरू होने के सात दिन के अंदर ही मेघालय पुलिस ने पता लगा लिया था कि हत्याकांड को सोनम और उसके प्रेमी राज ने तीन अन्य की मदद से अंजाम दिया है। आरोपितों के मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
चार्जशीट के अनुसार, जांच में पाया गया कि सोनम, राज कुशवाह के साथ रिलेशनशिप में थी। हनीमून यात्रा के दौरान सोनम की मौजूदगी में आकाश, विशाल और आनंद ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। सोनम ने आठ जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था। बाद में राज, आकाश, विशाल और आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम और राज इंदौर में लोकेंद्र सिंह तोमर के फ्लैट में किराए से रहे थे। यह फ्लैट प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स ने दिलाया था। इसी बिल्डिंग का चौकीदार बलवीर अहिरवार था।
शिलांग एसपी विवेक सियम ने कहा कि पांच आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। साक्ष्य नष्ट करने के मामले में अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तीन अन्य आरोपितों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे। हत्याकांड में शामिल आरोपितों के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त वीडियो फुटेज और डिजिटल साक्ष्य हैं।
राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने चार्जशीट आने के बाद कहा कि हमारे परिवार की एक ही मांग है कि सोनम और राज के साथ पांचों आरोपितों को फांसी दी जाए। हमने अभी चार्जशीट नहीं देखी है, लेकिन हम जांच से संतुष्ट हैं और मानते हैं कि आरोपितों पर लगाई गई धाराएं मजबूत हैं।