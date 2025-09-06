नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी कटौती के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर खरीद पर 65 हजार रुपये की बचत होगी और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% की गई है। इससे दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी लाभ होगा। यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2. जेएएच समूह के कमलाराजा अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में चूहों का डर बना हुआ है। हालत यह है कि प्रसूताओं और नवजातों के बीच तक चूहे पहुंच रहे हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत की घटना के बाद भी ग्वालियर के सबसे बड़े महिला अस्पताल ने सबक नहीं लिया है। यहां न चूहों को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम हैं और ना ही संक्रमण से बचाव के उपाय। (पूरी खबर यहां पढ़ें)