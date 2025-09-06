मेरी खबरें
    MP News | MP Top News | केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने GST कटौती के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर खरीद पर 65 हजार रुपये की बचत होगी और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% की गई है। ग्वालियर में कमलाराजा अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में चूहों का डर बना हुआ है। प्रसूताओं और नवजातों के बीच तक चूहे पहुंच रहे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 05:57:46 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 06:03:08 PM (IST)
    HighLights

    1. किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में बड़ी बचत होगी
    2. जेएएच के कमलाराजा अस्पताल में चूहों का डर
    3. राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपपत्र दाखिल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी कटौती के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर खरीद पर 65 हजार रुपये की बचत होगी और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% की गई है। इससे दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी लाभ होगा। यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    2. जेएएच समूह के कमलाराजा अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में चूहों का डर बना हुआ है। हालत यह है कि प्रसूताओं और नवजातों के बीच तक चूहे पहुंच रहे हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत की घटना के बाद भी ग्वालियर के सबसे बड़े महिला अस्पताल ने सबक नहीं लिया है। यहां न चूहों को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम हैं और ना ही संक्रमण से बचाव के उपाय। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    3. मेघालय पुलिस की SIT ने राजा रघुवंशी हत्या मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य के खिलाफ 790 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। पुलिस ने हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। यह मामला हनीमून के दौरान हुई सनसनीखेज वारदात से जुड़ा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    4. भोपाल में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन पर 80 से अधिक पक्के अतिक्रमण मिले हैं, जिनमें मकान, दुकानें, पेट्रोल पंप, स्कूल और रिसॉर्ट शामिल हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    5. जिले के नागौद थाना अंतर्गत ग्राम खम्हारिया खुर्द छिंदा में सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। एक ही परिवार की दो सगी बहनों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जमीदार साहू की पुत्री सपना साहू (10 वर्ष) को बीती देर रात जहरीले सांप ने डस लिया था। परिजन उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

    6. खंडवा में ईद के जुलूस के दौरान भगवा झंडे का अपमान करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने 2-3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

