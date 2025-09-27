मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Road Accident: दोस्त को छोड़ने गए छात्र को कार चालक रौंदकर भागा, मौके पर ही हो गई मौत

    Indore Road Accident: इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्र को कार चालक रौंदते हुए फरार हो गया था। इसके बाद राहगीरों ने कॉल लगाकर पुलिस को बुलाया। इस समय आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 09:58:06 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 09:58:06 PM (IST)
    Indore Road Accident: दोस्त को छोड़ने गए छात्र को कार चालक रौंदकर भागा, मौके पर ही हो गई मौत
    इंदौर में दोस्त को छोड़ने गए छात्र को कार चालक रौंदकर भागा

    HighLights

    1. शुक्रवार रात एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई
    2. छात्र को कार चालक रौंदते हुए फरार हो गया था
    3. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्र को कार चालक रौंदते हुए फरार हो गया था। मूलत: अशोक नगर निवासी छात्र अंग्रेजी की कोचिंग के लिए इंदौर आया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित कार चालक की तलाश कर रही है।

    देर रात की है घटना

    घटना रात करीब साढ़े तीन बजे की रिंग रोड़ की है। टीआई राजकुमार यादव के अनुसार काछियाना मोहल्ला वार्ड-15 अशोक नगर निवासी आशुतोष पुत्र अनिल शर्मा की मौत हुई है। आशुतोष पिपल्यापाला में किराये से रहता था। वह अंग्रेजी सीखने के लिए आया था।

    यह भी पढ़ें- मां बम्लेश्वरी के दर्शन करके लौट रहे 2 युवकों की एक्सीडेंट में मौत, बाइक और पिकअप ट्रक में आमने-सामने की टक्कर

    शुक्रवार रात वह दोस्त को छोड़ने विजयनगर गया था। लौटते समय कार ने टक्कर मार दी। राहगीरों ने कॉल लगाकर पुलिस को बुलाया। प्रत्यदर्शियों के अनुसार कार में युवक बैठे थे। आरोपित टक्कर मारते हुए भाग गए।

    यह भी पढ़ें- MP Road Accident: मध्य प्रदेश में हर दिन 30 लोगों की जान ले रही गाड़‍ियों की तेज रफ्तार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.