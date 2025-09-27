Indore Road Accident: दोस्त को छोड़ने गए छात्र को कार चालक रौंदकर भागा, मौके पर ही हो गई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्र को कार चालक रौंदते हुए फरार हो गया था। मूलत: अशोक नगर निवासी छात्र अंग्रेजी की कोचिंग के लिए इंदौर आया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित कार चालक की तलाश कर रही है।

देर रात की है घटना घटना रात करीब साढ़े तीन बजे की रिंग रोड़ की है। टीआई राजकुमार यादव के अनुसार काछियाना मोहल्ला वार्ड-15 अशोक नगर निवासी आशुतोष पुत्र अनिल शर्मा की मौत हुई है। आशुतोष पिपल्यापाला में किराये से रहता था। वह अंग्रेजी सीखने के लिए आया था।