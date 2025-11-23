मेरी खबरें
    SIR की उल्टी गिनती शुरू, अब 11 दिन शेष, अगर आपके पास भी हैं सवाल? आसान भाषा में समझिए हर जवाब

    MP News: मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य जारी है। अभी मतदाताओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं और यह कार्य 4 दिसंबर तक होगा। ऐसे में मतदाताओं के फॉर्म भरने के लिए अब 11 दिन का समय बचा है। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा।

    By prem jat
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 08:07:24 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 08:07:24 PM (IST)
    HighLights

    1. 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य जारी
    2. अभी मतदाताओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं और यह कार्य 4 दिसंबर तक होगा
    3. 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, फिर सुने जाएंगे दावे-आपत्ति

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य जारी है। अभी मतदाताओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं और यह कार्य 4 दिसंबर तक होगा। ऐसे में मतदाताओं के फॉर्म भरने के लिए अब 11 दिन का समय बचा है। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा।

    7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

    प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्तियों के आवेदन 8 जनवरी तक लिए जाएंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों की सुनवाई और प्रमाणीकरण के बाद 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, जिनका मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक है।


    SIR से जुड़े जरूरी सवाल और आसान जवाब

    सवाल - एसआइआर क्यों की जा रही है?

    जवाब - मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए SIR हो रही है। मृत, स्थानांतरण और दोहराव वाले मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।

    सवाल - क्या यह हर मतदाता के लिए जरूरी है?

    जवाब - हां। एक नवंबर 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता को फार्म में जानकारी भरकर देना होगी। प्रत्येक मतदाता के लिए फार्म में जानकारी देना अनिवार्य है।

    सवाल - एक वोटर के रूप में मुझे इसके लिए क्या करना होगा?

    जवाब - बीएलओ से फार्म लेकर अपना और पूरे परिवार के सदस्यों के फार्म 2003 की जानकारी के साथ भरकर देना होंगे।

    सवाल - क्या परिवार के हर वोटर का अलग फार्म भरा जाएगा?

    जवाब - परिवार के जीतने सदस्य हैं, उन सभी के फार्म अलग-अलग भरे जाएंगे।

    सवाल - मुझे बीएलओ तक जाना है या बीएलओ मेरे घर आएंगे ?

    जवाब - फार्म देने और वापस लेने के लिए बीएलओ आपके घर आएंगे। वह तीन बार आपसे संपर्क करेंगे।

    सवाल - मुझे क्या-क्या तैयारी रखना चाहिए?

    जवाब - फार्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी।

    सवाल - मुझे कोई आईडी भी देना होगी क्या?

    जवाब - फार्म के साथ किसी तरह की आईडी नहीं देना होगी, सिर्फ जानकारी भरना है।

    सवाल - मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, क्या इससे काम आसान होगा?

    जवाब - यदि 2003 का वोटर आईडी कार्ड है, तो आप पुरानी सूची से नाम खोज सकते हो।

    सवाल - मैं 2003 की वोटर्स लिस्ट में अपना नाम कैसे देखूं?

    जवाब - ceomadhyapradesh.nic.in या voters.eci.gov.in पर नाम खोज सकते है

    सवाल - यदि मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूं?

    जवाब - आपको उस समय की अपने माता-पिता की जानकारी देना होगी।

    सवाल - क्या मैं फॉर्म ऑनलाइन भर सकता हूं?

    जवाब - voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक होना चाहिए।

    सवाल - मेरा वोट इंदौर में है, लेकिन मैं तो नोएडा में काम करता हूं, तो क्या होगा?

    जवाब - आपके परिजन बीएलओ से फार्म लेकर भर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी फार्म भर सकते हैं।

    सवाल - मेरे पिताजी ने सालों से वोट नहीं दिया है तो क्या होगा?

    जवाब - यदि 2025 की मतदाता सूची में पिताजी का नाम है तो उनका फार्म भरकर देना होगा।

    सवाल - मेरी पत्नी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। शादी होकर इंदौर आई है। उसका क्या होगा?

    जवाब - पत्नी का यदि नाम इंदौर में है तो फार्म में यूपी में रहने वाले माता या पिता की 2003 की जानकारी देना होगी।

    सवाल - मुझे वोटर्स लिस्ट में नाम सुधरवाना है, तो क्या करूं?

    जवाब - सुधारने के लिए बाद में फॉर्म-8 भरना होगा।

    सवाल - क्या मैं इस प्रोसेस के दौरान फोटो बदलवा सकता हूं?

    जवाब - यदि पुराना फोटो लगा है, तो नया कलर का फोटो दे सकते हैं। वैकल्पिक है।

    सवाल - यदि बीएलओ ने मुझ तक फार्म नहीं पहुंचाया, तो मैं क्या करूं?

    जवाब - आप स्वयं बीएलओ से संपर्क कर फार्म प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन भर सकते हैं।

    सवाल - यदि अंतिम तिथि तक यह काम नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा?

    जवाब - अंतिम तारीख तक फार्म नहीं भरने वाले मतदाता को अनुपस्थित माना जाएगा।

