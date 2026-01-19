सड़कों पर गंदगी देख नाराज हुए निगमायुक्त, दो दारोगाओं का वेतन काटने का दिया आदेश, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल सोमवार सुबह शहर की सफाई व्यवस्था और मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन सड़कों का जायजा लेने के लिए मैदानी स्तर पर उतरे। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में गंभीर कमियां पाए जाने पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया और दो अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की।

दो सफाई दारोगाओं पर गिरी गाज निगमायुक्त ने सोमवार को जोन 2 और जोन 12 के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान चंद्रभागा पुल से कलालकुई और मछली बाजार क्षेत्र की सड़कों पर जगह-जगह कचरा और गंदगी फैली मिली। स्वच्छता के मानकों में लापरवाही देखकर निगमायुक्त बेहद नाराज हुए। उन्होंने मौके पर ही मछली बाजार क्षेत्र में गंदगी पाए जाने पर जोन-2 के सफाई दारोगा मनीष पथरोड़ और जोन-12 के दारोगा जहीर खान का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि स्वच्छता अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।