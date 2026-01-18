Indore के पीसी सेठी अस्पताल की बदहाली, गर्भवती महिलाओं के अस्पताल में ही लिफ्ट रहती है बंद, सीढ़ियों पर चलने को मजबूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के शासकीय अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे धरातल पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित पीसी सेठी अस्पताल इसका जीता-जागता उदाहरण है, जहां सुविधाओं के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं से तंग आकर अब महिलाएं यहाँ आने के बजाय निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं।

गर्भवती महिलाओं को बंद लिफ्ट और सीढ़ियों का सहारा अस्पताल में लगी लिफ्ट गर्भवती महिलाओं के लिए जी का जंजाल बन गई है। यहाँ एक लिफ्ट स्थायी रूप से बंद रहती है, जबकि दूसरी लिफ्ट आए दिन तकनीकी खराबी का शिकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रसव के लिए आई महिलाओं को भारी दर्द और जोखिम के बीच सीढ़ियों का सहारा लेकर ऊपरी मंजिल तक जाना पड़ता है। ओपीडी की लंबी लाइनों और इलाज के लिए घंटों इंतजार ने मरीजों की परेशानी को और बढ़ा दिया है।