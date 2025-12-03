नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। बिजली कंपनी के ठेकेदार मुकेश के साथ 48 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों से पुलिस ने 10 तोला वजनी सोने का कड़ा और डेढ़ लाख रुपये कैश बरामद कर लिए है। आरोपितों ने लाखों रुपये बैंक में जमा करवा दिए थे। पुलिस गिरोह में शामिल एक आरोपित को तलाश रही है।