मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जमीन में चुंबक गाढ़ देते थे, संपर्क में आकर हिलता था सिक्‍का, हाथ की सफाई दिखाकर ठगे 48 लाख

    एंटिक कंपनी के डायरेक्टर-मैनेजर से 10 तोला सोना और नकदी बरामद है। आरोपितों ने झांसेबाजी की और मुकेश से निवेश करवाने की साजिश की। गिलगिट की एंट्री करवाई और कहा कि उसके पास एंटिक पत्थर है। शिवराज ने उसका परीक्षण किया और लाखों रुपये कीमत बता दी। दूसरी बार में एंटिक सिक्का मंगवाया और उसकी भी 50 लाख से ज्यादा कीमत बताई।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:35:21 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:42:39 PM (IST)
    जमीन में चुंबक गाढ़ देते थे, संपर्क में आकर हिलता था सिक्‍का, हाथ की सफाई दिखाकर ठगे 48 लाख
    इंदौर में सामने आया ठगी का मामला।

    HighLights

    1. एंटिक कंपनी के डायरेक्टर-मैनेजर से 10 तोला सोना और नकदी बरामद
    2. आरोपितों ने चाइनीज पत्थर और चुंबक से 48 लाख रुपये ठगना कबूला
    3. अब पुलिस इस पूरे गिरोह में शामिल एक आरोपित को तलाश रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। बिजली कंपनी के ठेकेदार मुकेश के साथ 48 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों से पुलिस ने 10 तोला वजनी सोने का कड़ा और डेढ़ लाख रुपये कैश बरामद कर लिए है। आरोपितों ने लाखों रुपये बैंक में जमा करवा दिए थे। पुलिस गिरोह में शामिल एक आरोपित को तलाश रही है।

    अन्नपूर्णा पुलिस ने एलआईजी निवासी मुकेश की शिकायत पर लक्ष्मण,शिवराज और गिलगिट के खिलाफ केस दर्ज किया था। लक्ष्मण ने कहा वह सुपर एंटिक कंपनी का मैनेजर है। कंपनी का मालिक लक्ष्मण है और उसका 2600 करोड़ का कारोबार है।


    naidunia_image

    कंपनी विदेशों में माल सप्लाई करती

    • एंटिक कंपनी के डायरेक्टर-मैनेजर से 10 तोला सोना और नकदी बरामद है। आरोपितों ने झांसेबाजी की और मुकेश से निवेश करवाने की साजिश की।

    • गिलगिट की एंट्री करवाई और कहा कि उसके पास एंटिक पत्थर है। शिवराज ने उसका परीक्षण किया और लाखों रुपये कीमत बता दी।

    • दूसरी बार में एंटिक सिक्का मंगवाया और उसकी भी 50 लाख से ज्यादा कीमत बताई। टीआई के अनुसार परीक्षण के पहले जमीन में चुंबक गाढ़ देते थे।

    • सिक्का चुंबक के संपर्क में आते ही हिलने लगता था। इस तरह हाथ की सफाई दिखा कर आरोपितों ने मुकेश से 48 लाख रुपये ले लिए।

    • टीआई के अनुसार आरोपितों ने लाखों रुपये कैश बैंक में जमा करवा दिए है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.