चाइनीज मांझा फिर बना 'मौत का धागा', टाईल्स ठेकेदार की गला कटने से दर्दनाक मौत, अस्पताल में तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में चाइनीज मांझा से गला कटने की दर्दनाक घटना सामने आई है। एक टाईल्स ठेकेदार की गला कटने से मौत हो गई। शव एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना रविवार दोपहर तिलक नगर और कनाड़िया के बीच की है। मृतक की पहचान रघुवीर निवासी ओमसाईं विहार कालोनी के रुप में हुई है।

रघुवीर टाईल्स की ठेकेदारी का काम करता था। वह बाइक से साइट देखने जा रहा था। इसी दौरान चाईनीज मांझा गले मे फंस गया और गर्दन कट गई। गंभीर अवस्था में रघुवीर को अस्पताल पहुंचाया लेकिन उसे डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शहर में चाइनीज मांझा से दूसरी घटना हुई है। एक माह पूर्व एक युवक की बाइक से आते वक्त गला कटा था।