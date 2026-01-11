मेरी खबरें
    चाइनीज मांझा फिर बना 'मौत का धागा', टाईल्स ठेकेदार की गला कटने से दर्दनाक मौत, अस्पताल में तोड़ा दम

    Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में चाइनीज मांझा से गला कटने की दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक टाईल्स ठेकेदार की गला कटने से मौत हो गई। शव एम ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 06:33:35 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 07:10:30 PM (IST)
    चाइनीज मांझा फिर बना 'मौत का धागा', टाईल्स ठेकेदार की गला कटने से दर्दनाक मौत, अस्पताल में तोड़ा दम
    चाइनीज मांझा से टाईल्स ठेकेदार की गला कटने से दर्दनाक मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में चाइनीज मांझा से गला कटने की दर्दनाक घटना सामने आई है। एक टाईल्स ठेकेदार की गला कटने से मौत हो गई। शव एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना रविवार दोपहर तिलक नगर और कनाड़िया के बीच की है। मृतक की पहचान रघुवीर निवासी ओमसाईं विहार कालोनी के रुप में हुई है।

    रघुवीर टाईल्स की ठेकेदारी का काम करता था। वह बाइक से साइट देखने जा रहा था। इसी दौरान चाईनीज मांझा गले मे फंस गया और गर्दन कट गई। गंभीर अवस्था में रघुवीर को अस्पताल पहुंचाया लेकिन उसे डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शहर में चाइनीज मांझा से दूसरी घटना हुई है। एक माह पूर्व एक युवक की बाइक से आते वक्त गला कटा था।


    उज्जैन में भी हो चुका है हादसा

    इससे पहले उज्जैन में गला कटने से छात्रा की मौत हो चुकी है। 15 जनवरी 2022 को जीरो पाइंट पुल से दोपहिया वाहन से गुजर रही 11वीं कक्षा की छात्रा नेहा आंजना की चाइना डोर से गला कटने से जान चली गई थी।

