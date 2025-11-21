मेरी खबरें
    MP Top News: इंदौर में रैगिंग के नाम पर Torture, 900 अभ्यर्थियों ने पुलिस में चयन के बाद नहीं की ज्वॉइनिंग, 50 पर FIR दर्ज

    MP Top News Today: मध्य प्रदेश में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस की भर्ती में चयन होने के बावजूद भी 900 अभ्यर्थियों ने ज्वॉइन नहीं किया। अब तक 50 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर ने धोखे से जूनियरों को अपने निजी फ्लैट पर बुलाकर मारपीट की।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 07:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 07:55:00 PM (IST)
    HighLights

    1. भर्ती में चयन के बाद भी 900 अभ्यर्थियों ने नहीं ली ज्वॉइनिंग
    2. एमजीएम मेडिकल छात्रों के साथ रैगिंग, तीन घंटे रखा बंधक
    3. मध्य प्रदेश में फिर डकैत हुए सक्रिय, नौ जिले प्रभावित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस की भर्ती में चयन होने के बावजूद भी 900 अभ्यर्थियों ने ज्वॉइन नहीं किया। अब पुलिस विभाग इसकी वजह पता कर रहा है। यह भी गौरतलब है कि पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा भी सामने आ चुका है, जिसमें अब तक 50 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर ने धोखे से जूनियरों को अपने निजी फ्लैट पर बुलाया। उनसे मारपीट की और तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा। जूनियरों को शराब व सिगरेट पीने पर मजबूर किया गया। इस मामले में एमबीबीएस 2025 बैच के विद्यार्थियों ने यूजीसी की नेशनल एंटी-रैगिंग सेल में शिकायत की है। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल को डकैत मुक्त करने के दावों के बीच सच्चाई यह है कि अब भी प्रदेश के नौ जिले डकैतों से प्रभावित हैं। इनमें महाकोशल-विंध्य के जिले भी शामिल हैं। डकैत प्रभावित जिले ग्वालियर, शिववुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, रीवा, सतना और पन्ना हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    कांग्रेस ने सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं। पार्टी अब इनका सत्यापन करा रही है। यह जिम्मा चुनाव कार्य से जुड़े चार सौ पदाधिकारियों से करा रही है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में ये काम कर रहे हैं या नहीं। चुनाव आयोग को सौंपी सूची में किसी बीएलए का नाम, नंबर, पता और फोटो तो गलत नहीं है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मुरैना कृषि उपज मंडी में विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी खाद के लिए तो कभी पहले उपज तुलवाने के लिए किसानों में मारपीट हो जाती है। शुक्रवार की दोपहर सवा बजे भी ऐसी घटना हुई, जब धर्मकांटे पर उपज से भरी ट्रॉली पहले तुलवाने के लिए किसानों के दो पक्षों में विवाद हो गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    इंदौर–नागपुर वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने इसके कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे मुख्यालय ने 16 कोच संचालन पर सहमति दे दी थी। आठ कोच का रैक इंदौर पहुंच गया है। 16 कोच लगने के बाद रोजाना 1,000 से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को जांच में छात्रा के मोबाइल फोन में एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने स्कूल के एक टीचर की हरकतों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक उसके साथ जब मारपीट करता था, तो हाथ पकड़कर कहता था कि हाथ ठंडा लग रहा है कि नहीं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

