MP Top News: इंदौर में रैगिंग के नाम पर Torture, 900 अभ्यर्थियों ने पुलिस में चयन के बाद नहीं की ज्वॉइनिंग, 50 पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस की भर्ती में चयन होने के बावजूद भी 900 अभ्यर्थियों ने ज्वॉइन नहीं किया। अब पुलिस विभाग इसकी वजह पता कर रहा है। यह भी गौरतलब है कि पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा भी सामने आ चुका है, जिसमें अब तक 50 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर ने धोखे से जूनियरों को अपने निजी फ्लैट पर बुलाया। उनसे मारपीट की और तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा। जूनियरों को शराब व सिगरेट पीने पर मजबूर किया गया। इस मामले में एमबीबीएस 2025 बैच के विद्यार्थियों ने यूजीसी की नेशनल एंटी-रैगिंग सेल में शिकायत की है। (यहां पढ़े पूरी खबर)