Indore Water Crisis: भागीरथपुरा क्षेत्र 12 नए मरीज मिले, अभी भी 10 आईसीयू में भर्ती; 50 टीमें लगातार कर रही जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: भागीरथपुरा में सोमवार को 12 दस्त और उल्टी के नए मरीज मिले हैं। इममें से तीन को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सोमवार को 50 दलों के 182 सदस्यों ने 1657 घरों का सर्वे किया। महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जांचें की गई। रक्तचाप, शुगर एवं एनीमिया की जांचे भी की गई।

सीएमएचओ डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि क्षेत्र के रहवासियों को हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य के सूचकांकों की जानकारी दी गई है। अभियान स्वास्थ्यवर्धन के अंतर्गत मनोचिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय को मानसिक रुप से स्वस्थ रहने के लिए ब्रिदींग प्रेक्टिस तथा अन्य तरीके भी सिखाए गए।