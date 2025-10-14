अफीम बेचकर रुपये जुटा रहे थे पैथोलॉजी लैबकर्मी, दो गिरफ्तार, एक साथी की तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: लाखों रुपये कीमती अफीम के साथ गिरफ्तार पैडलर्स ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपित मादक पदार्थों की सप्लाई कर खुद की पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए रुपये जुटा रहे थे।
पुलिस के अनुसार, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शनिवार को कमल पुत्र सिद्धनाथ पटेल निवासी सेटेलाइट कॉलोनी और आलोक पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी विदूर नगर को 463 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया। दोनों कार (MP 09 AP 7020) से अफीम की डिलीवरी देने जा रहे थे। पुलिस ने फूटी कोठी क्षेत्र में ग्राहक बनकर उन्हें पकड़ लिया।
पूछताछ में पता चला कि दोनों निजी अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं और अपने साथी अंकित के साथ दिग्ठाना क्षेत्र में खुद की लैब खोलने की योजना बना रहे थे। रुपये की कमी होने पर अंकित ने अफीम के पैकेट देकर कहा कि उन्हें बेचकर धन की व्यवस्था कर लें।
यह भी पढ़ें- 'मेरा बेटा चलाएगा, जो करना है कर लो...', नाबालिग ने दीवार तोड़ घर में घुसाई कार, तो मां ने दिया बेटे की करतूत में साथ
टीआई मनीष मिश्रा के अनुसार, अंकित की तलाश जारी है। उसके पकड़े जाने पर मुख्य तस्करों के नामों का खुलासा होने की उम्मीद है। डिलीवरी के तरीके से प्रतीत होता है कि आरोपी पहले भी नशे के कारोबार में शामिल रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक