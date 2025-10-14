मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अफीम बेचकर रुपये जुटा रहे थे पैथोलॉजी लैबकर्मी, दो गिरफ्तार, एक साथी की तलाश जारी

    MP News: इंदौर में पुलिस ने दो लैबकर्मियों को 463 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे यह अवैध कारोबार खुद की पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए कर रहे थे। दोनों आरोपित एक निजी अस्पताल में काम करते हैं और अपने साथी अंकित के साथ लैब शुरू करने की तैयारी में थे। पुलिस अब अंकित की तलाश कर रही है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 09:44:13 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 09:47:15 PM (IST)
    अफीम बेचकर रुपये जुटा रहे थे पैथोलॉजी लैबकर्मी, दो गिरफ्तार, एक साथी की तलाश जारी
    पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए अफीम की सप्लाई कर रहे थे लैबकर्मी (File Photo)

    HighLights

    1. पैथोलॉजी लैब कर्मी अफीम बेचकर रुपये जुटा रहे थे।
    2. साथी अंकित की तलाश में जुटी द्वारकापुरी पुलिस।
    3. 463 ग्राम अफीम के साथ दो युवक गिरफ्तार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: लाखों रुपये कीमती अफीम के साथ गिरफ्तार पैडलर्स ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपित मादक पदार्थों की सप्लाई कर खुद की पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए रुपये जुटा रहे थे।

    पुलिस के अनुसार, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शनिवार को कमल पुत्र सिद्धनाथ पटेल निवासी सेटेलाइट कॉलोनी और आलोक पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी विदूर नगर को 463 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया। दोनों कार (MP 09 AP 7020) से अफीम की डिलीवरी देने जा रहे थे। पुलिस ने फूटी कोठी क्षेत्र में ग्राहक बनकर उन्हें पकड़ लिया।

    खुद की लैब खोलने की बना रहे थे योजना

    पूछताछ में पता चला कि दोनों निजी अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं और अपने साथी अंकित के साथ दिग्ठाना क्षेत्र में खुद की लैब खोलने की योजना बना रहे थे। रुपये की कमी होने पर अंकित ने अफीम के पैकेट देकर कहा कि उन्हें बेचकर धन की व्यवस्था कर लें।


    यह भी पढ़ें- 'मेरा बेटा चलाएगा, जो करना है कर लो...', नाबालिग ने दीवार तोड़ घर में घुसाई कार, तो मां ने दिया बेटे की करतूत में साथ

    टीआई मनीष मिश्रा के अनुसार, अंकित की तलाश जारी है। उसके पकड़े जाने पर मुख्य तस्करों के नामों का खुलासा होने की उम्मीद है। डिलीवरी के तरीके से प्रतीत होता है कि आरोपी पहले भी नशे के कारोबार में शामिल रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Video: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का रोमांचक वीडियो, गाड़ियों का पीछा कर दहशत में डाले पर्यटक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.