नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रहीं, जिस कारण हादसे भी हो रहे है। कई बार यह देखा गया है कि नाबालिग बच्चे दोपहिया अथवा कार चलाते हैं। देवास में भी सोमवार को ऐसी ही घटना हुई, जिसमें एक नाबालिग द्वारा कार चलाने के दौरान दुर्घटना हुई। हालांकि इसमें जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई सवाल उठे।

नाबालिग चला रहा था कार जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन क्षेत्र में सोमवार को घटना हुई। लगभग 14-15 साल का नाबालिग कार चला रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार को टक्कर लगी। टक्कर के बाद कार चालक घबरा गया और ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। इस कारण तेजी से भागी। रास्ते से गुजर रही गाय को टक्कर मारते हुए सामने बने मकान में जा घुसी। तेज धमाके के साथ मकान की दीवार टूट गई। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ लग गई। विवाद की स्थिति भी बनी। जिस व्यक्ति के मकान की दीवार टूटी वे बच्चे पर भड़के और खरीखोटी सुनाई। इसी बीच बच्चे के स्वजन भी पहुंचे। दोनों के बीच बहस हुई। बाद में आसपास के लोगों ने समझाइश दी और मामला शांत करवाया। बाइक सवार को भी समझाया और घर भेजा। थाने में भी किसी तरह की शिकायत नहीं की।

'मेरा बेटा चलाएगा, जो करना है कर लो...', नाबालिग ने दीवार तोड़ घर में घुसाई कार, तो मां ने दिया बेटे की करतूत में साथ pic.twitter.com/qM4XXynWdI — NaiDunia (@Nai_Dunia) October 14, 2025 हमारा बच्चा तो चलाएगा गाड़ी- नाबालिग की मां सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेश पाटिल ने बताया कि मामले में किसी ने शिकायत नहीं की। हालांकि क्षेत्र में इस बात की चर्चा जरूर चल रही कि जब दोनों पक्षों के बीच बहस हो रही थी और बच्चे को डांटा जा रहा था तो बच्चे की मां ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि हमारा बच्चा तो चलाएगा गाड़ी। इस पर बात और बिगड़ी थी। यह भी कहा गया कि बच्चा कार चलाना सीख रहा था और जब घटना हुई उस वक्त कार में वह अकेला था, इस कारण बाइक टकराने पर घबरा गया।