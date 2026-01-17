मेरी खबरें
    भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, अस्पताल जाकर मरीजों का जाना हाल, पीड़ितों ने कहा- ढाई साल से मिल रहा दूषित पानी

    Indore News: दूषित पानी के कारण बीमार हुए मरीजों और उनके स्वजन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बांबे अस्पताल में मुलाकात की। यहां 15 मिनट त ...और पढ़ें

    By Vinay YadavEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 07:34:27 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 07:34:27 PM (IST)
    भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, अस्पताल जाकर मरीजों का जाना हाल, पीड़ितों ने कहा- ढाई साल से मिल रहा दूषित पानी
    भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, अस्पताल जाकर मरीजों का जाना हाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पानी के कारण बीमार हुए मरीजों और उनके स्वजन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बांबे अस्पताल में मुलाकात की। यहां 15 मिनट तक वह रहे, पांचवी मंजिल पर उन्होंने पांच मिनट मरीजों से मुलाकात की। साथ ही डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी ली। राहुल गांधी ने स्वजन से पूछा कि किस समस्या के लिए मरीज यहां भर्ती है। इसपर स्वजन ने बताया कि दूषित पानी के कारण उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी। इसके बाद किडनी, लिवर तक असर हुआ है।

    राहुल ने यहां सात मरीज और स्वजन से मुलाकात की। इनमें से पांच मरीज बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसपर मरीज हीरालाल (76) और सुनिता (65) से चर्चा की। मरीजों ने उन्हें बताया कि हम पहले स्वस्थ थे, लेकिन अभी करीब 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। हम बस यहीं चाहते हैं कि हमें शुद्ध पानी मिले। साथ ही यह भी बताया कि इलाज के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। इलाज के लिए भी कोई राशि नहीं मांगी जा रही है।


    वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज के बेटे से की चर्चा

    नेता प्रतिपक्ष गांधी ने वेंटीलेटर पर भर्ती एकनाथ सुर्यवंशी के बेटे से भी मुलाकात की। बेटे नीलेश ने बताया कि राहुल गांधी हमसे मिलने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि आपके पिता किस लिए भर्ती है। इसपर उन्हें बताया कि उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद भर्ती किया था। इसके बाद किडनी, लिवर और दिमाग तक असर हुआ है। उन्होंने मदद के लिए किसी प्रकार का आश्वसान नहीं दिया है। जीबीएस पीड़ित महिला के बेटे से की चर्चा इसी प्रकार जीबीएस से पीड़ित 87 पार्वती कोंडला आईसीयू में भर्ती है। अभी तक यह वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब हटा दिया है।

    बेटे प्रदीप कोंडला ने बताया कि उन्होंने हमसे पूछा कि यह घटनाक्रम कब हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ है। यह भी पूछा कि मदद मिल रही है या नहीं। आप हमसे क्या चाहते हो। इसपर उन्होंने बताया कि हमें अच्छा इलाज मिल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय रोजाना मिलने के लिए आ रहे हैं। आप कुछ कर सकते हैं तो बताए। इसपर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विपक्ष खड़ा है, इसलिए इतनी मदद मिल रही है। मां को पैरालिसिस हुआ है और जीबीएस की समस्या हुई है। इस घटनाक्रम के पहले वह बिल्कुल स्वस्थ थी। साथ ही बताया कि दूषित पानी ढ़ाई साल से समस्या बनी है। भागीरथपुरा के साथ पूरे इंदौर की समस्या है।

    92 वर्षीय धापूबाई के परिवार से की मुलाकात

    अस्पताल में 92 वर्षीय धापू बाई कुमावत भर्ती है। वह बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसपर उनके बेटे पुरुषोत्तम से मुलाकात की। राहुल गांधी को बताया कि उल्टी-दस्त के बाद मां को भर्ती किया है। पहले त्रिवणी और बाद में यहां रेफर किया है। अब वह स्वस्थ है और डिस्चार्ज होने वाली है। इसी प्रकार 75 वर्षीय शालिग्राम ठाकुर की बेटी से मुलाकात की।

    यह भी पढ़ें- भागीरथपुरा त्रासदी एक चेतावनी, भारत में दूषित पानी बना रहा है लाइलाज 'सुपरबग्स', क्या बेअसर हो रही हैं 'एंटीबायोटिक' दवाएं?

    बेटी मोना ने बताया कि पिता 16 दिन से भर्ती है। राहुल गांधी ने मुलाकात की, लेकिन ज्यादा पूछताछ नहीं की। यह मरीज है अभी अस्पताल में भर्ती बांबे अस्पताल में अभी हीरालाल(76), धापूबाई(93), अनिता(65), शालिग्राम (76), शिवनारायण, पार्वती बाई और एकनाश सूर्यवंशी भर्ती है। इनमें से शिवनारायण को आईसीयू शुक्रवार रात में आईसीयू में शिफ्ट किया है। अनिता अभी डायलिसिस पर है।

