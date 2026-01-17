भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, अस्पताल जाकर मरीजों का जाना हाल, पीड़ितों ने कहा- ढाई साल से मिल रहा दूषित पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पानी के कारण बीमार हुए मरीजों और उनके स्वजन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बांबे अस्पताल में मुलाकात की। यहां 15 मिनट तक वह रहे, पांचवी मंजिल पर उन्होंने पांच मिनट मरीजों से मुलाकात की। साथ ही डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी ली। राहुल गांधी ने स्वजन से पूछा कि किस समस्या के लिए मरीज यहां भर्ती है। इसपर स्वजन ने बताया कि दूषित पानी के कारण उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी। इसके बाद किडनी, लिवर तक असर हुआ है।

राहुल ने यहां सात मरीज और स्वजन से मुलाकात की। इनमें से पांच मरीज बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसपर मरीज हीरालाल (76) और सुनिता (65) से चर्चा की। मरीजों ने उन्हें बताया कि हम पहले स्वस्थ थे, लेकिन अभी करीब 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। हम बस यहीं चाहते हैं कि हमें शुद्ध पानी मिले। साथ ही यह भी बताया कि इलाज के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। इलाज के लिए भी कोई राशि नहीं मांगी जा रही है।