इंदौर के भागीरथपुरा में स्वास्थ्य सर्वे पर सवाल, जिन घरों के मरीज अस्पताल में भर्ती, वहीं नहीं पहुंची टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। विभाग का दावा है कि अब तक 26 हजार से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है। जबकि वास्तविकता यह है कि भागीरथपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर चावला जी की गली में सर्वे टीम अब तक नहीं पहुंची है। यहां बीमार लोग अभी भी किसी स्वास्थ्यकर्मी के आने का इंतजार कर रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकार के तहत लगभग सात टीमें क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन चावला जी की गली में न तो सर्वे के लिए कोई टीम आई है और न ही पानी का सैंपल लेने के लिए। इस गली में 16 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 20 से अधिक लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित हो चुके हैं। वर्तमान में दो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक हाल ही में डिस्चार्ज होकर घर लौटा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम का कोई भी सदस्य यहां नहीं आया है।