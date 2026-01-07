भागीरथपुरा का जल संकट... बुधवार को मिले 24 नए मरीज, अब कृष्ण बाग कॉलोनी तक पहुंचा दूषित पानी का कहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण बीमार हो रहे मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। बुधवार को भी 24 नए मरीज मिले हैं। इनमें से चार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक माह से अधिक समय से दूषित पानी के कारण संक्रमित दो वर्ष का युवान शर्मा संघर्ष कर रहा है। यह भागीरथपुरा का ही रहने वाला है। दूषित पानी के कारण उसे उल्टी-दस्त की शिकायत हुई। इसके बाद संक्रमण इतना फैल गया कि उसके पेट में पानी भरने की समस्या होने लगी।

एमवाय अस्पताल में बच्चे की सर्जरी इसके बाद एमवाय अस्पताल में उसकी सर्जरी हुई, अभी भी वह अस्पताल में ही भर्ती है। पहले बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण एमवायएच में भर्ती करवाया है। बच्चे के पिता ने बताया कि सर्दी-खांसी के बाद उसे उल्टी-दस्त की समस्या शुरू हुई। इसके बाद हम निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। 12 दिन वहां भर्ती करने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण एमवायएच लेकर आए।