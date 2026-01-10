मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    युवा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से इंदौर में बवाल, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा 'जिन्नाजी', भाजपा हुई हमलावर

    MP News: कांग्रेस नेताओं ने आजादी दिलाने वाले और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में जिन्ना को भी खड़ा कर दिया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक् ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 06:38:08 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 06:40:17 PM (IST)
    युवा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से इंदौर में बवाल, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा 'जिन्नाजी', भाजपा हुई हमलावर
    युवा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से इंदौर में बवाल

    HighLights

    1. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने भगतसिंह और नेताजी के साथ कहा जिन्नाजी
    2. विभाजन के दोषी जिन्ना को कांग्रेस ने खड़ा किया आजादी दिलाने वालों की कतार में
    3. युवा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई है और माफी की मांग की है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस नेताओं ने आजादी दिलाने वाले और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में जिन्ना को भी खड़ा कर दिया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने पाकिस्तान के संस्थापक और भारत विभाजन के दोषी मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्नाजी कहकर संबोधित किया। शनिवार को चिब ने इंदौर में बयान दिया कि भगतसिंह, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे कितने नेता हैं, जो 12-21 साल जेल में रहे और जिनके बलिदान के बाद देश को आजादी मिला और संविधान मिला।

    युवा कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है और कांग्रेस को जिन्ना की सोच वाली पार्टी बताया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब शनिवार को इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे थे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने भागीरथपुरा कांड पर प्रदेश सरकार और नगरीय प्रशासन मंत्री को घेरा। मंत्री से इस्तीफा मांगते हुए उन्होंने विजयवर्गीय को मानसिक बीमार भी बता दिया। मंत्री के पुराने बयानों का हवाला देते हुए चिब ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सड़क पर चलने लायक भी नहीं है उसे भाजपा ने उसे मंत्री बना दिया। इससे पहले उन्होंने आजादी और संविधान दिलवाने वाले नेताओं की सूची में जिन्ना को खड़ा किया।


    यह भी पढ़ें- धोती-कुर्ता और शिखा से आती है शर्म... सब-इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी को खटकने लगा पुरोहित पति का 'स्टेटस'

    कांग्रेस का असली चरित्र यही है

    भाजपा के शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ जिन्ना के आगे जी नहीं लगाया बल्कि उन्होंने बताया है कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है। मिश्रा ने कहा कि चिब ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस और भगतसिंह की तुलना में जिन्ना को खड़ा कर हमारे सेनानियों का अपमान भी किया है। इसके लिए कांग्रेस को माफ नहीं किया जा सकता।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.