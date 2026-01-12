इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में 94 प्रतिशत लोगों तक पहुंची Zinc-ORS की कीट, 50 दलों ने किया सर्वे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में रविवार को 50 दलों ने सर्वे किया। 176 सदस्यों ने 924 घरों में ओआरएस और जिंक की कीट वितरित की। इसके साथ ही बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोगों की विभिन्न जांच की जा रही है। रविवार को स्वास्थ्य केंद्र में 13 मरीज उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर पहुंचे, इनमें से एक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

सर्वे में विश्लेषण अनुसार 94 प्रतिशत लोगों तक जिंक और ओआरएस की कीट पहुंच गई है। हेल्थ कार्ड भी रहवासियों को वितरित किए गए, जिसमें उनके स्वास्थ्य के सूचकांकों की जानकारी दी गई है। आशा कार्यकर्ताओ ने लोगों को भयमुक्त रहने के बारे में भी समझाइश दी।