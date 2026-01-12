इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में 94 प्रतिशत लोगों तक पहुंची Zinc-ORS की कीट, 50 दलों ने किया सर्वे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में रविवार को 50 दलों ने सर्वे किया। 176 सदस्यों ने 924 घरों में ओआरएस और जिंक की कीट वितरित की। इसके साथ ही बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोगों की विभिन्न जांच की जा रही है। रविवार को स्वास्थ्य केंद्र में 13 मरीज उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर पहुंचे, इनमें से एक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
सर्वे में विश्लेषण अनुसार 94 प्रतिशत लोगों तक जिंक और ओआरएस की कीट पहुंच गई है। हेल्थ कार्ड भी रहवासियों को वितरित किए गए, जिसमें उनके स्वास्थ्य के सूचकांकों की जानकारी दी गई है। आशा कार्यकर्ताओ ने लोगों को भयमुक्त रहने के बारे में भी समझाइश दी।
हालांकि अभी भी 42 मरीज अस्पतालों में भर्ती है, इनमें से 13 आईसीयू में भर्ती है। अब तक कुल 427 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं 21 लोगों की दूषित पानी के कारण अब तक मौत हो चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा रहवासियों की डिहाइड्रेशन स्तर, ऊंचाई, वजन, पोषण स्थिति, हीमोग्लोबिन, एनीमिया स्थित, रक्तचाप, ब्लड शुगर, मधुमेह आदि की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उल्टी-दस्त से पीड़ित मरीजों से यह जानकारी भी ली जा रही है कि वह फालोअप के लिए दोबारा डॉक्टर के पास गए या नहीं।
यह भी पढ़ें- Indore Water Crisis: भागीरथपुरा में 22वीं मौत, एमवाय अस्पताल के ICU में थी भर्ती, 1 महीने पहले आई थी रहने
प्रदेश के साथ ही इंदौर में स्वच्छ जल अभियान शुरू किया गया है।अभियान के पहले चरण में 28 फरवरी तक जिले में पानी के स्रोतों की जांच की जाएगी। आमजन को शुद्ध पानी उपलब्ध के लिए पेयजल समस्या की सुनवाई की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों को जल सुनवाई को गंभीरता से लेना होगा।लापरवाही बरतने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा।