ट्रेनों में चोरी करने वाला J&K का शातिर चोर गिरफ्तार, 12 आइफोन-लैपटॉप सहित 20 लाख का माल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। जीआरपी (रेलवे पुलिस) को चलती ट्रेनों में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित शौकत अली (24), जम्मू-कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है और बेंगलुरु से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 12 आइफोन, कई अन्य महंगे मोबाइल, लैपटॉप, सोने की चेन समेत करीब 20 लाख रुपये का माल जब्त किया है।

ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि 3 अगस्त को राजधानी एक्सप्रेस के ए-3 कोच में बेंगलुरु के लिए यात्रा कर रही भोपाल की महिला डॉक्टर को इटारसी स्टेशन पहुंचने से पहले पता चला कि उसके सिरहाने रखा पर्स चोरी हो गया था, जिसमें 33 हजार का मोबाइल, 70 हजार की सोने की चेन और डेबिट कार्ड थे। पीड़िता ने बेंगलुरु में जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई थी। केस डायरी इटारसी भेजी गई। मामले की जांच के लिए जीआरपी इटारसी ने टीम गठित की। 4 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन इटारसी के पार्सल ऑफिस के पास एक संदिग्ध युवक सस्ते दामों पर महंगे मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहा है। घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया।

पूछताछ में उसने राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में चोरी की वारदातें कबूलीं। शौकत अली पर भोपाल, इटारसी और तमिल नाडु के धर्मपुरी में चोरी और ठगी के केस दर्ज हैं। वह कुछ माह पहले भोपाल जेल से छूटकर आया था और दोबारा वारदातें शुरू कर दी थीं। बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान शौकत को मेट्रो सिटी में हाई-प्रोफाइल लाइफ जीने की आदत लग गई थी। खर्चे पूरे करने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाया। चोरी का हाईटेक तरीका शौकत अली ट्रेनों में सोते यात्रियों के मोबाइल और पर्स चुराता था। वह मोबाइल की सिम निकालकर चोरी के दूसरे मोबाइलों में इस्तेमाल करता। जिन मोबाइल में पासवर्ड नहीं होते या आसान पासवर्ड होते, उनमें वह तुरंत पेमेंट ऐप्स इंस्टॉल कर खातों से पैसे ट्रांसफर कर देता। वह चोरी की सिम से आनलाइन गिफ्ट वाउचर खरीदता, जिससे ऑनलाइन जुआ खेलता था। जीत की रकम से महंगे मोबाइल और लैपटॉप खरीदता और उन्हें सस्ते में बेचकर नकदी जुटाता।