    इटारसी का भविष्य गहरे नाले से होकर जाता है स्कूल... जानें पुलिया न बनने का कारण

    विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आदिवासी विकासखंड केसला के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से मोहताज हैं। सिस्टम को आईना दिखाने वाली एक तस्वीर ग्रामीण विनोद बारिवा ने सोशल मीडिया पर साझा की है।

    By Arvind Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 07:48:59 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 07:48:59 PM (IST)
    इटारसी का भविष्य गहरे नाले से होकर जाता है स्कूल... जानें पुलिया न बनने का कारण
    इटारसी का भविष्य गहरे नाले से होकर जाता है स्कूल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आदिवासी विकासखंड केसला के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से मोहताज हैं। सिस्टम को आईना दिखाने वाली एक तस्वीर ग्रामीण विनोद बारिवा ने सोशल मीडिया पर साझा की है। ग्राम धाई के नयापुरा मार्ग से रोज पानी से भरे गंदे नाले से होकर ग्रामीण बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है।

    जान जोखिम में डालकर करते है आवाजाही

    जनपद क्षेत्र के ग्राम धाई नयापुरा मार्ग की बदहाल स्थिति ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजाना बच्चे गहरे पानी में होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वर्षा काल में यह नाला उफान पर आ जाता है, जिससे जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आवाजाही करते हैं। वारिवा ने बताया कि छोटे मार्ग पर पुलिया निर्माण होना जरूरी है, ताकि बच्चों को पानी से होकर न गुजरना पड़े।


    पिछले दो वर्ष से नहीं आई जनपद की राशि

    इस मामले में क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य सुखराम कुमरे ने बताया कि इस नाले पर पुलिया निर्माण को लेकर लंबे समय से जनपद केसला को आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्ष से जनपद की राशि नहीं आई, इस वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं, जैसे ही राशि आएगी, पुलिया निर्माण कार्य को प्राथमिकता से शुरू किया जाएगा।

