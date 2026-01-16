UP के शातिर चोरों ने उड़ाए महिला यात्री के लाखों के जेवर, GRP ने इटारसी स्टेशन आउटर पर दबोचा, 5.46 लाख का माल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इटारसी जीआरपी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने चलती ट्रेन के एसी कोच में चोरी करने वाले उत्तर प्रदेश के एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए लाखों रुपये के सोने के जेवर और मोबाइल बरामद किए हैं।
यह पूरा मामला 3 अगस्त का है, जब सागर निवासी महिला यात्री अनुराधा कौशिक ट्रेन संख्या 22192 जबलपुर-इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस के एसी कोच में नरसिंहपुर से इंदौर की यात्रा कर रही थीं। सफर के दौरान रात में जब वह सो रही थीं, तभी बदमाशों ने उनके सिरहाने रखा पर्स पार कर दिया। पर्स में सोने की चेन, अंगूठियां, माला, कान के टॉप्स, मोबाइल फोन और नकदी सहित करीब 5 लाख 46 हजार रुपये का कीमती सामान था। पीड़िता ने इसकी शिकायत भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर दर्ज कराई थी, जिसे बाद में जांच के लिए जीआरपी इटारसी को सौंपा गया।
रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र का उपयोग करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। 15 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति इटारसी स्टेशन के आउटर के पास देखे गए हैं। टीम ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान सरवन यादव (निवासी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) और कमल शर्मा (निवासी गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई। कड़ी पूछताछ में दोनों ने ओवरनाइट एक्सप्रेस में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने काम करने के तरीके (Modus Operandi) का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे अक्सर रात के 2 से 4 बजे के बीच का समय चुनते थे, जब यात्री गहरी नींद में होते थे। वे विशेष रूप से एसी कोच को निशाना बनाते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन के आउटर पर धीमी होते ही कूदकर भाग जाते थे। पुलिस ने सरवन के कब्जे से सोने की चैन, अंगूठी, इयर रिंग और कमल से सोने की माला व मोबाइल बरामद किया है।
जीआरपी के अनुसार, पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के विभिन्न रेलवे थानों में भी मामले दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन बदमाशों ने क्षेत्र की अन्य किन ट्रेनों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। इस सफलता के बाद रेल पुलिस ने यात्रियों से रात के समय अपने कीमती सामान के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहने की अपील की है।