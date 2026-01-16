UP के शातिर चोरों ने उड़ाए महिला यात्री के लाखों के जेवर, GRP ने इटारसी स्टेशन आउटर पर दबोचा, 5.46 लाख का माल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इटारसी जीआरपी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने चलती ट्रेन के एसी कोच में चोरी करने वाले उत्तर प्रदेश के एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए लाखों रुपये के सोने के जेवर और मोबाइल बरामद किए हैं।

एसी कोच में सोते समय हुई थी वारदात यह पूरा मामला 3 अगस्त का है, जब सागर निवासी महिला यात्री अनुराधा कौशिक ट्रेन संख्या 22192 जबलपुर-इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस के एसी कोच में नरसिंहपुर से इंदौर की यात्रा कर रही थीं। सफर के दौरान रात में जब वह सो रही थीं, तभी बदमाशों ने उनके सिरहाने रखा पर्स पार कर दिया। पर्स में सोने की चेन, अंगूठियां, माला, कान के टॉप्स, मोबाइल फोन और नकदी सहित करीब 5 लाख 46 हजार रुपये का कीमती सामान था। पीड़िता ने इसकी शिकायत भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर दर्ज कराई थी, जिसे बाद में जांच के लिए जीआरपी इटारसी को सौंपा गया।