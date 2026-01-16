सांसद चंद्रशेखर का करीबी निकला ड्रग्स माफिया... पुलिस ने मारा छापा, करोड़ों की ड्रग्स, हथियार और सेना के फर्जी ID बरामद, 16 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का नेता दिलावर खां मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अपने घर में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने गुरुवार-शुक्रवार की रात्रि को छापा मारा तो उसने और उसके घर की महिलाओं ने हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस ने भारी विरोध के बीच मकान में भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स, उसे निर्मित करने वाले उपकरण के साथ ही हथियार भी बरामद किए। मौके से दिलावर समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

कई अन्य राज्यों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई दिलावर वर्ष 2023 में जावरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। वह आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का प्रत्याशी था और तीसरे स्थान पर रहा। वह स्वयं को नगीना से सांसद चंद्रशेखर का बेहद करीबी और उनकी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताता है। पुलिस को पता लगा था कि यहां से पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में, मजबूती से कार्रवाई के लिए रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने भोपाल में अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर स्वयं की निगरानी में जावरा कस्बे के ग्राम चिकलाना में नूरानी मस्जिद के पीछे स्थित दिलावर खां के मकान में गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब एक बजे छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया।