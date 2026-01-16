सांसद चंद्रशेखर का करीबी निकला ड्रग्स माफिया... पुलिस ने मारा छापा, करोड़ों की ड्रग्स, हथियार और सेना के फर्जी ID बरामद, 16 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का नेता दिलावर खां मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अपने घर में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने गुरुवार-शुक्रवार की रात्रि को छापा मारा तो उसने और उसके घर की महिलाओं ने हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस ने भारी विरोध के बीच मकान में भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स, उसे निर्मित करने वाले उपकरण के साथ ही हथियार भी बरामद किए। मौके से दिलावर समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
दिलावर वर्ष 2023 में जावरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। वह आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का प्रत्याशी था और तीसरे स्थान पर रहा। वह स्वयं को नगीना से सांसद चंद्रशेखर का बेहद करीबी और उनकी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताता है। पुलिस को पता लगा था कि यहां से पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में, मजबूती से कार्रवाई के लिए रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने भोपाल में अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर स्वयं की निगरानी में जावरा कस्बे के ग्राम चिकलाना में नूरानी मस्जिद के पीछे स्थित दिलावर खां के मकान में गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब एक बजे छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया।
कई पुलिस अधिकारियों के संयुक्त नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने चारों ओर से मकान को घेर कर सीढ़ी के जरिए प्रवेश किया। कार्रवाई के दौरान आरोपितों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कार्रवाई के समय पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मौके से पुलिस ने 10.930 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, केमिकल से भरे दो ड्रम, ड्रग्स निर्माण के उपकरण, 12 बोर की दो बंदूकें व 91 कारतूस, दो मोर, चार तितर, दो जीप वाहन और बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ियां जब्त की हैं। इसके साथ ही इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल के फर्जी आइडी कार्ड और पुलिस यूनिफार्म भी मिली है।
गिरफ्तार सभी 16 आरोपितों में पांच महिलाएं, 11 पुरुष और एक 16 वर्षीय किशोर शामिल हैं। सभी आरोपितों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस की विशेष टीमें पिछले तीन दिनों से फैक्ट्री की रेकी कर रही थीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 65 वर्षीय दिलावर खान एमडी ड्रग्स की यह फैक्ट्री अपने दामाद राजस्थान के देवलजी निवासी 36 वर्षीय याकूब खान के साथ कर रहा था। याकूब राजस्थान में पूर्व में पकड़ी गईएक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में फरार था और यहां रतलाम में अपने ससुर के घर रह रहा था।
पुलिस ने दिलावर खान का पुराना आपराधिक रिकार्ड पर खंगाला है। उसके खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई में वह बरी हो चुका है। पुलिस के अनुसार, उस पर 1985-86 में गांव के जमींदार रुगनाथ धाकड़ की हत्या का आरोप रहा है, तभी से उसके परिवार का गांव में आतंक था। जमीन हड़पने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और अन्य आपराधिक गतिविधियों के भी उस पर आरोप हैं। उसके पास महंगी लग्जरी गाड़ियों का काफिला है, जिनके एक समान नंबर 0014 हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वह हिंदुओं के जुलूस नहीं निकलने देता था। उसका भांजा इमरान जिला बदर रह चुका है।