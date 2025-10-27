गुम हुई जमीन की फाइलें... MP के पीड़ित किसान ने वकीलों के पैर पकड़कर कहा- ढूंढ दो दूंगा ₹51 हजार का इनाम

नवदुनिया प्रतिनिधि इटारसी: मप्र में राजस्व न्यायालयों के कामकाज में तेजी लाने एवं पक्षकारों की सुनवाई जल्द करने के लिए जहां सरकार महाराजस्व अभियान चला रही है, वहीं न्यायालयों की हालत यह है कि बाबू राज में पक्षकारों की फाइलें ही दफ्तरों से गुम हो रही हैं। ऐसे ही एक मामले में पिछले छह महीनों से परेशान किसान ज्ञानेंद्र उपाध्याय की जमीन बंटवारे से जुड़ी पांच फाइलें गुम हो गई हैं। महीनों तक बाबुओं और अफसरों के चक्कर काटने के बाद जब फाइल नहीं मिलीं तो सोमवार को उपाध्याय ने अफसरों को आईना दिखाने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया।

51 हजार का चेक लेकर पहुंचा पीड़ित किसान किसान ने MP ग्रामीण बैंक से अपने खाते का 51 हजार का एक चेक तैयार कराया, इसे अपने आवेदन के साथ हाथ लेकर वे तहसीलदार दफ्तर के बाहर जमीन पर बैठ गए। करीब 20 मिनट तक यहां से गुजर रहे वकीलों के पैर पढ़कर उन्होंने अपनी गुहार लगाते हुए कहा कि बाबू अफसर तो सुनते नहीं हैं, आप ही मेरी गुम फाइलें वापस ढूंढवा दीजिए।