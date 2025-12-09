रेलवे के अधिकारियों ने दो सांसदों के साथ विधायक को भी किया गुमराह, ब्रिज निर्माण दी गलत जानकारी

नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी: जिले में रेलवे के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामने का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को भी झांसा दे दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर द पार्क रिसोर्ट के सामने रेलवे के भ्रष्ट अफसरों के संरक्षण में ठेकेदार ने जो घटिया ब्रिज बनाया है, उसे लेकर जनप्रतिनिधियों तक को आला अफसर धोखे में रखकर गलत जानकारी देते रहे। जिले के दो सांसदों को बैठकों में गलत जानकारी दी गई।

बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा के दो पत्रों का भी गोलमोल जवाब देकर जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच और एक्शन की जगह अपने चहेते अधिकारियों का बचाव किया। आज हालत यह हो गई है कि दो साल में यह ब्रिज घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया है।