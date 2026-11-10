बेंगलुरु-बरौनी और उधना-बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन, एमपी के 4 स्टेशनों पर स्टॉपेज

डिजिटल डेस्क, इटारसी। दीपावली के बाद लौटने वालों और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा दो स्पेशल टेन चलाई जा रही है। इसमें एक बेंगलुरु से बरौनी और दूसरी उधना से बरौनी के बीच है। दोनों ट्रेनें इटारसी स्टेशन पर स्टॉपेज लेंगी।

बेंगलुरु-बरौनी स्पेशल ट्रेन 06587 9 नवंबर से 30 नवंबर तक हर सोमवार को 11 बजे रात को बेंगलुरु से चलेगी। इसके बाद यह बुधवार को इटारसी में सुबह 8:40 पर पहुंचेगी। वहीं बरौनी-बेंगलुरु स्पेशल 06588 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक बैरानी से रात 11 बजे चलेगी। जो शनिवार रात को 12:50 पर इटारसी स्टेशन पर पहुंचेगी।

उधना-बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन

उधना-बरौनी स्पेशल ट्रेन 09039 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे उधना से रवाना होगी। इसके बाद से यह बुधवार रात 2:20 बजे इटारसी स्टेशन पर पहुंचेगी और गुरुवार सुबह 4 बजे बरौनी पहुंच जाएगी। लौटने वाली गाड़ी बरौनी-उधना स्पेशल ट्रेन 09040 12 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बरौनी से चलेगी। इसके बाद शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे इटारसी स्टेशन पर पहुंचेगी।

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उधना-बरौनी स्पेशल ट्रेन 22 कोचों के साथ चलेगी, वहीं बेंगलुरु-बरौनी स्पेशल ट्रेन 20 कोचों के साथ चलेगी। यह ट्रेनें मध्य प्रदेश के इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशन पर स्टॉपेज लेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से समय-सारणी, ठहराव और आरक्षण की जानकारी के लिए रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा 139 या वेबसाइट देखने की अपील की है।