जबलपुर में चौसठ योगिनी मंदिर से लगे 114 अतिक्रमण, 10 दिन के अंदर खाली होंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट के प्रसिद्ध चौसठ योगिनी मंदिर से आसपास बढ़ते अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी बयां की और इन्हें हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए भेड़ाघाट नगर परिषद को निर्देशित किया कि वे मंदिर के 100 मीटर दायरे में आने वाले सभी अतिक्रमण का सर्वे कर, इन्हें हटाए। नगर परिषद ने 100 मीटर की परिसीमा में करीब 114 अतिक्रमण आ रहे हैं। इनमें लगभग 100 घर हैं और 10 दुकान व चार होटलें भी शामिल हैं।

इतना ही नहीं चार होटलों में से एक एमपी टूरिज्म की होटल का भी कुछ हिस्सा है। नगर परिषद प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिया है और 10 दिन का समय दिया है। इस समयावधि के भीतर खुद से अतिक्रमण हटाने है और ऐसा न करने पर प्रशासन बलपूर्वक हटाया। नगर परिषद के सीएमओ के मुताबिक 19 जनवरी को यह समय सीमा खत्म हो जाएगी। 20 जनवरी से अतिक्रमण की नपाई और हटाने की कार्रवाई शुरू होगी।

नोटिस से हड़कंप, कुछ हटा रहे-कुछ डटे नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिस से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सालों से मंदिर परिसर के 100 मीटर के दायरे में घर, दुकान, होटल और अन्य संस्थान बन गए, लेकिन अब तक इन्हें हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अब तक हाईकोर्ट ने इन अतिक्रम को संज्ञान में लिया है तो नगर परिषद ने लेकर क्षेत्रीय राजनेता सक्रिए हो गए हैं। परिषद के मुताबिक इससे पूर्व भी में सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिर परिसर के आसपास खड़े हो गए अतिक्रमण का सर्वे किया था, जिसमें करीब 114 अतिक्रमण आए थे। इन्हें हटाने की कार्रवाई कागजों से बाहर नहीं आ सकी। हालांकि दूसरी ओर नगर परिषद के पूर्व में किए गए सर्वे में करीब 284 अतिक्रमण आए, लेकिन इन्हें नोटिस नहीं दिया है। नोटिस में सर्वे आफ इंडिया द्वारा चिंहित किए गए अतिक्रमण को रखा है।