इंदौर हादसे के बाद जागा जबलपुर नगर निगम, 473 लीकेज सुधारे, 657 सैम्पल की जांच पूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नागरिकों को शुद्ध और साफ जल की आपूर्ति करने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। निगम का दावा है कि अब तक 473 लीकेज सुधार हुए है और 657 पानी के सैम्पल की जांच करवाई गई है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के नेतृत्व में जल प्रदाय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वार्ड स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शहर के कई जगह अभी भी नाले के आसपास से पानी की लाइन गुजरी है जिसको लेकर भी कार्रवाही की जा रही है।

कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं निरक्षण जलापूर्ति की पारदर्शिता और जमीनी हकीकत जानने के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह लगातार निरीक्षण और समीक्षा कर रहे हैं वहीं सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीकि भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। आज महापौर जगत बहादुर सिंह ’अन्नू’ और केंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी, निगमाध्यक्ष रिंकू विज एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मौजूद रहकर पाइप लाइन सुधार कार्यों का निरीक्षण किया और नागरिकों से सीधे संवाद कर जलापूर्ति का फीडबैक लिया।

निगमायुक्त एवं अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड क्रमांक 75 में एमआइजी हाउसिंग बोर्ड में गंदे पानी की समस्या का निराकरण दो पाइप लाइन बदलकर किया गया। क्षेत्रवार किए गए पाइप लाइन सुधार कार्य वार्ड क्रमांक 23 में छोटी ओमती अजाक्स थाने के समीप पाइप लाइन शिफ्टिंग व मिला कार्य, लकड़गंज नाले के पास चार स्थानों में पाइप लाइन लीकेज सुधार, घंटाघर नाले के पास उड़िया मोहल्ला रोड़ पर पाइप लाइन लीकेज सुधार कार्य, वार्ड क्रमांक 32 में पटैल मोहल्ला सूरज सोंधिया निवास के समीप पाइप लाइन सुधार कार्य, एमएमटी, एमएलबी क्वार्टर के समीप पाइप लाइन सुधार, गेट नं. चार पोस्ट आफिस के पास सार्वजनिक शौचालय में नल कनेक्शन कार्य, दद्दा परिसर के पीछे पाइप लाइन सुधार, वार्ड क्रमांक 34 में सतना बिल्डिंग नाले से पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य, श्रीनाथ की तलैया अखाड़े के पास पाइप लाइन सुधार, दत्त मंदिर के पीछे पाइप लाइन सुधार, केशरवानी कॉलेज के सामने पाइप लाइन सुधार कार्य। मोतीलाल नेहरु वार्ड अंतर्गत अंसार नगर नाले के पास दो पाइप लाइन लीकेज व चार खम्बा नाले के पास पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य, जाकिर हुसैन वार्ड अंतर्गत बड़ा कुऑं के पास एक लीकेज सुधार कार्य, चार खम्बा चौक में पाइप लाइन सुधार किया गया। मेडिकल स्टोर बेनी सिंग तलैया में पाइप लाइन लीकेज सुधार कार्य। अन्नुपुट्ठा गली में पाइप लाइन सुधार कार्य, हाजी तजम्मुल के पास पाइप लाइन लीकेज सुधार कार्य।