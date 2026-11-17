नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जबलपुर जिले के 1026 शिक्षक अपनी योग्यता साबित करने के लिए शामिल होंगे। कमजोर वर्ग के शिक्षकों को 50 प्रतिशत अंक परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षकों को 50 प्रतिशत अंक हासिल करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।

पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य परीक्षा के लिए प्रत्येक शिक्षक को एक हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 20 नवंबर तक किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा के दायरे में पांच हजार से अधिक शिक्षक जिले में इस परीक्षा के दायरे में पांच हजार से अधिक शिक्षक बताए जा रहे हैं, लेकिन 20 दिसंबर की परीक्षा के लिए अब तक 1026 शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। 150 अंकों का होगा प्रश्नपत्र परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को ढाई घंटे में 150 अंकों के प्रश्न हल करने होंगे। प्रश्नपत्र में सभी सवाल बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना होगा।