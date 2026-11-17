नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जबलपुर जिले के 1026 शिक्षक अपनी योग्यता साबित करने के लिए शामिल होंगे।
परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षकों को 50 प्रतिशत अंक हासिल करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
परीक्षा के लिए प्रत्येक शिक्षक को एक हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 20 नवंबर तक किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।
जिले में इस परीक्षा के दायरे में पांच हजार से अधिक शिक्षक बताए जा रहे हैं, लेकिन 20 दिसंबर की परीक्षा के लिए अब तक 1026 शिक्षकों ने ही आवेदन किया है।
परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को ढाई घंटे में 150 अंकों के प्रश्न हल करने होंगे। प्रश्नपत्र में सभी सवाल बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना होगा।
प्रश्नपत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग-अ सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा, जबकि भाग-ब में दिए गए विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित है।
इस परीक्षा में सरकारी स्कूलों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक और संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अलावा निजी स्कूलों में माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक टीईटी पास नहीं की है।
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