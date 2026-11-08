मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रशासनिक फेरबदल, सात न्यायिक अधिकारियों के तबादले, जानें कौन कहां पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर सात न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें जबलपुर स्थित मुख्य पीठ के अलावा इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ तथा विभिन्न जिला न्यायालयों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बदलाव किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, सागर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अखिलेश कुमार मिश्रा को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में प्रधान रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इंदौर खंडपीठ के वर्तमान प्रधान रजिस्ट्रार अनूप कुमार त्रिपाठी को रतलाम कुटुंब न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया है।