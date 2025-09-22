कृषि विभाग में उपयंत्री भर्ती: चयनित अभ्यर्थियों को एक साल बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, भोपाल तक लगा रहे गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कृषि विभाग में उपयंत्री के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी पिछले एक साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 21 सितंबर 2024 को आयोजित परीक्षा के परिणाम दो दिसंबर को घोषित हुए थे। इसके बाद 27 फरवरी 2025 को भोपाल में दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला।
चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि नियुक्ति न मिलने से वे मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक तनाव झेल रहे हैं। वे बार-बार भोपाल के विभागीय कार्यालय जाकर अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर लौटा दिया गया।
प्रदेशभर के 24 चयनित अभ्यर्थियों में नीरज तिवारी, विशाल चौधरी, कपित जाट सहित कई युवाओं ने कहा कि सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन विभाग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी नौकरी देने से पीछे हट रहा है।
क्या कहा उम्मीदवारों ने
उम्मीदवारों का कहना है कि एक साल बीतने के बाद भी नियुक्ति न मिलना भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। अन्य विभागों ने जहां समय पर नियुक्ति दी है, वहीं कृषि विभाग की लापरवाही से चयनित उम्मीदवार परेशान हो गए हैं।
