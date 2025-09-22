कृषि विभाग में उपयंत्री भर्ती: चयनित अभ्यर्थियों को एक साल बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, भोपाल तक लगा रहे गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कृषि विभाग में उपयंत्री के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी पिछले एक साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 21 सितंबर 2024 को आयोजित परीक्षा के परिणाम दो दिसंबर को घोषित हुए थे। इसके बाद 27 फरवरी 2025 को भोपाल में दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला।

चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि नियुक्ति न मिलने से वे मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक तनाव झेल रहे हैं। वे बार-बार भोपाल के विभागीय कार्यालय जाकर अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर लौटा दिया गया।