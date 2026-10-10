जबलपुर में त्योहारों पर रात 10 से सुबह छह बजे तक डीजे बजाने पर बैन, नहीं माने तो होगा एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट रविशंकर राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दूसरे जिलों से जबलपुर की सीमा में आने वाले डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। आदेश में नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा सहित आगामी त्योहारों और जिले में यातायात व कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का उल्लेख किया गया है।