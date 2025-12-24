दिव्यांग महिला का मुंह दबाने वाली भाजपा नेत्री को नोटिस, सोशल मीडिया पर Video Viral होने के बाद पार्टी का एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए एक वीडियो के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भाजपा संगठन द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अंजू भार्गव द्वारा एक दृष्टिबाधित महिला से विवाद के दौरान अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जो पार्टी की गरिमा और मर्यादा के विपरीत है।

पार्टी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। पदाधिकारियों से समाज में मर्यादित, संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। विशेष रूप से दिव्यांगजन एवं महिलाओं के प्रति असंवेदनशील आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नोटिस के माध्यम से अंजू भार्गव को निर्देशित किया गया है कि वह नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर उक्त घटना के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।