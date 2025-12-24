दिव्यांग महिला का मुंह दबाने वाली भाजपा नेत्री को नोटिस, सोशल मीडिया पर Video Viral होने के बाद पार्टी का एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए एक वीडियो के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भाजपा संगठन द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अंजू भार्गव द्वारा एक दृष्टिबाधित महिला से विवाद के दौरान अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जो पार्टी की गरिमा और मर्यादा के विपरीत है।
पार्टी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। पदाधिकारियों से समाज में मर्यादित, संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। विशेष रूप से दिव्यांगजन एवं महिलाओं के प्रति असंवेदनशील आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नोटिस के माध्यम से अंजू भार्गव को निर्देशित किया गया है कि वह नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर उक्त घटना के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकी संगठन की छवि और मूल्यों की रक्षा की जा सके। मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं।
बता दें कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें भाजपा जबलपुर नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने दिव्यांग महिला से बहस करते और उसे अपशब्द कहते और उसके साथ झुमा-झपटी करती नजर आ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद देशभर में इसका विरोध हो रहा है। विपक्ष की ओर से वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है।
यह औरत जो एक दृष्टिहीन लड़की के साथ मारपीट कर रही है वो जबलपुर में BJP की उप जिलाध्यक्ष अंजू भार्गव हैं
यह जाहिलियत और क्रूरता करना BJP में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है
धब्बे हैं यह लोग समाज पर
— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) December 22, 2025
जानकारी के अनुसार यह घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र स्थित एक चर्च परिसर में हिंदू संगठनों की ओर से कथित रूप से जबरन मतांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। हिंदू संगठनों का आरोप था कि चर्च में दिव्यांग बच्चों को लाकर उनका मतांतरण कराया जा रहा है। परिसर में मौजूद एक दृष्टिहीन महिला और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के बीच इस दौरान तीखी बहस हो गई। यह वीडियो उसी घटना की है, जिसपर अब भाजपा की ओर से एक्शन लिया जा रहा है।