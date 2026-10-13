फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या गणना, जबलपुर में दी जा रही अधिकारियों को ट्रेनिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में होने वाली जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। गणना का काम निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने और व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नगर निगम के सभी जोनल चार्ज अधिकारियों सहित जबलपुर जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

इस मौके पर प्रशिक्षण में जनगणना की प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्थाओं, डेटा की गुणवत्ता और कार्यों की निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। शहरी क्षेत्र के मुख्य जनगणना अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण में अधिकारियों को उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। इसका उद्देश्य जिला स्तर से लेकर चार्ज और मैदानी स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित कर जनगणना कार्य का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।