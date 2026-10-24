नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। महाधिवक्ता कार्यालय के लेटरहेड पर प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों से मोबाइल नंबर मांगना एक कांस्‍टेबल को भारी पड़ गया।

उप पुलिस अधीक्षक को सौंपी जिम्मेदारी

महाधिवक्ता कार्यालय ने उनके पत्राचार को गंभीर कदाचरण और अनुशासनहीनता मानते हुए कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, विधिक मामलों में समन्वय की जिम्मेदारी भी उससे लेकर उप पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है।

कोआर्डिनेटर बताते हुए मोबाइल नंबर मांगे थे

दरअसल, 23 सितंबर को जारी पत्र में रघुवंशी ने खुद को महाधिवक्ता कार्यालय की समन्वय शाखा में कोआर्डिनेटर बताते हुए प्रदेश के सभी एसपी, उनके रीडर और जिला विधिक प्रभारियों के सरकारी, व्यक्तिगत और सीयूजी मोबाइल नंबर मांगे थे।

25 सितंबर तक की समयसीमा तय की गई थी

जानकारी भेजने के लिए 25 सितंबर तक की समयसीमा तय की गई थी। 28 सितंबर को सचिव (विधि) ने इस पत्राचार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे।

दो दिन में मांगे मोबाइल नंबर

23 सितंबर 2026 को जारी पत्र में रघुवंशी ने खुद को महाधिवक्ता कार्यालय की समन्वय शाखा में कोआर्डिनेटर (गृह/पुलिस विभाग) बताते हुए प्रदेश के सभी एसपी, उनके रीडर और जिला विधिक प्रभारियों के सरकारी, व्यक्तिगत और सीयूजी मोबाइल नंबर मांगे थे।