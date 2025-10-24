मेडिकल अधीक्षक के घर पर बदमाशों ने धावा बोला, दरवाजा तोड़ने की कोशिश, एक पकड़ाया, दो बदमाश फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक के सरकारी आवास में रात करीब 10:00 बजे तीन बदमाश चोरी के इरादे से पहुंचे थे। पहले उन्होंने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जब इसमें सफलता नहीं मिली तो खिड़की को भी जोर-जोर से पीटकर तोड़ने का प्रयास करते रहे।
जिस समय वारदात हुई उस समय अधीक्षक डॉक्टर शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंदर मौजूद थे। दरवाजा तोड़ने की आहट सुनकर हुए अंदर से ही चिल्लाए, पहले पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गार्ड घटना की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंच गए।
एक बदमाश को पकड़ लिया गया, जबकि दो भागने में सफल रहे। मेडिकल अधीक्षक के सरकारी आवास में बदमाश किस इरादे से पहुंचे अभी यह ज्ञात नहीं हो पाया है। लेकिन बताया जाता है कि चोरी करने के इरादे से यह पहुंचे थे। महत्वपूर्ण है कि मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर शर्मा गुरुवार सुबह ही सागर से लौटे हैं।
इसे भी पढ़ें... अपने परिवार को टेबल पर बैठाने के लिए कांग्रेस नेता ने होटलकर्मी से की मारपीट, CCTV वीडियो वायरल